Украина получила разрешение бить дальнобойным оружием по России еще 3 дня назад

Axios: США передали Украине разрешение бить вглубь России три дня назад

США проинформировали Украину о решении президента Джо Байдена разрешить ВСУ применять дальнобойное оружие для ударов по территории России еще три дня назад. Об этом сообщил портал Axios .

«Источник заявил, что Украина получила информацию о решении Байдена еще около трех дней назад», — отметили авторы материала.

При этом издание отметило, что разрешение распространяется лишь на территорию Курской области.

Днем ранее газета The New York Times со ссылкой на администрацию президента США сообщила, что Байден санкционировал использование украинскими военными американских ракет дальнего поражения для ударов вглубь территории России.

После этого издание Le Figaro отметило, что Великобритания и Франция также разрешили ВСУ наносить удары своими дальнобойными вооружениями.

Ранее военный эксперт Игорь Коротченко назвал возможный ответ России на поступок Байдена.