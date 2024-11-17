Франция и Британия вслед за США разрешили Украине бить своими ракетами вглубь России

Figaro: Франция и Британия разрешили Украине бить своими ракетами вглубь РФ

Фото: Unsplash

Власти Франции и Великобритании дали разрешение Украине наносить удары вглубь территории России при помощи своих ракет. Об этом написало французское издание Le Figaro.

Издание написало, что США разрешили наносить удары по территории Курской области. Это решение принято за два месяца до передачи власти избранному президенту.

«Решение было ожидаемым. Французы и британцы разрешили Украине нанести удар по российской территории в глубину с помощью своих ракет SCALP / Storm Shadow», — отметили в газете.

Дальность ракет SCALP/Storm Shadow больше дальности американских ракет ATACMS и составляет 450 километров.

При этом президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможность переговоров с Россией.

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