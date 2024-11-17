Франция и Британия вслед за США разрешили Украине бить своими ракетами вглубь России

Власти Франции и Великобритании дали разрешение Украине наносить удары вглубь территории России при помощи своих ракет. Об этом написало французское издание Le Figaro .

Издание написало, что США разрешили наносить удары по территории Курской области. Это решение принято за два месяца до передачи власти избранному президенту.

«Решение было ожидаемым. Французы и британцы разрешили Украине нанести удар по российской территории в глубину с помощью своих ракет SCALP / Storm Shadow», — отметили в газете.

Дальность ракет SCALP/Storm Shadow больше дальности американских ракет ATACMS и составляет 450 километров.

При этом президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможность переговоров с Россией.