«Саммит мира» в Швейцарии по Украине: почему РФ не поедет, что будут обсуждать, польза форума | 360°

Спецоперация 05 мая 2024, 15:43 Ультиматум Зеленского. На «саммите мира» Запад подтвердит единство в ненависти к России Политолог Станкевич назвал бесперспективным швейцарский «саммит мира» по Украине Официальный сайт президента Украины

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«Саммит мира» по Украине запланировали на 15–16 июня, он пройдет на швейцарском курорте Бюргеншток. Россия отказалась от участия в форуме. При этом в Швейцарии заявили, что принять какое-либо решение без РФ не получится. Стоит ли ждать реальной пользы от саммита, кто на нем будет присутствовать — в материале 360.ru.

Конференция в Швейцарии

МИД Швейцарии подтвердил, что конференция по Украине состоится в июне в Бюргенштоке. Среди приглашенных — страны G7, G20 и БРИКС. Всего — 160 делегаций из 120 государств. Украинский лидер Владимир Зеленский собирается представить свою «формулу мира» и ожидает ее поддержки мировым сообществом.

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«На данный момент» Россию на встречу не пригласили, подчеркнули в швейцарском Министерстве иностранных дел. В свою очередь российская сторона заявила, что не планировала отправлять делегацию на саммит. Глава МИД Сергей Лавров назвал конференцию «путем в никуда».

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Почему Россия отказалась от участия

Россия не ожидает, что участники форума готовы рассматривать позицию страны и учитывать ее, рассказал 360.ru научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев.

«В этом случае наше участие будет означать, что мы поддерживаем позицию Украины, что, согласитесь, противоестественно. Мы туда приедем, нас там, правда, слушать не будут, но мы фактом своего присутствия согласимся с легитимностью того, что там будет принято», — объяснил специалист.

По его словам, в рамках саммита Запад в очередной раз подтвердит свое единство в ненависти к России, о чем в стране и раньше знали. Принять какое-либо решение без российского участия действительно не получится, это скажет любой здравомыслящий человек.

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Но Запад еще до начала спецоперации, демонстрируя «дружбу» с Россией, пытался решить касающиеся страны вопросы в ее отсутствие, добавил Журавлев.

«Они искренне тогда считали нас не „двоечниками“, а дебилами, с которыми обсуждать ничего не надо, а просто объяснить им, как правильно действовать. Сейчас они поняли, что мы в принципе не желаем действовать, как они хотят. Теперь нас объявили „империей зла“. То мы были „недоделанные“, а теперь мы „империя зла“», — заявил эксперт.

От задач форума зависел бы его состав, считает Журавлев. Если цель — поддержать Украину морально и политически, приехали бы одни участники. Если задача действительно найти компромисс, тогда нужно было бы пригласить и Россию. В таком случае саммит посетили бы Бразилия, Венгрия и Венесуэла.

Нужно спросить Россию о ее желаниях, мнениях, основаниях ее позиции и учесть сказанное в предлагаемом компромиссе, но на форуме будут обсуждать другое.

Программу Украины, «мирный план» Зеленского и какие гадости надо сделать России, чтобы она с ним согласилась. Дмитрий Журавлев политолог

РИА «Новости»

Чего хочет Украина от Швейцарского саммита

Украинские власти желают, чтобы форум завершился подписанием какого-либо документа в статусе меморандума, в котором зафиксируют все условия урегулирования конфликта, рассказал 360.ru политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич.

«Причем условия такие, которые сформулирует сам Киев, а это ультимативные условия. Просто ультиматум Зеленского, где предусмотрены границы 91-го года, выплата репараций и трибунал. Ультиматум Зеленского [планируется] превратить в ультиматум международный, под которым подпишутся какое-то количество государств, и дальше его продвигать уже как международный ультиматум», — объяснил эксперт.

Но шансы завершения саммита таким образом стремятся к нулю. Скорее всего, никакого документа вообще не будет. Максимум, на что может рассчитывать Украина, что часть собравшихся сделает ни к чему не обязывающие заявления для прессы.

«Станет понятно, что в целом это направление, избранное сейчас Киевом, оно тупиковое, и начнут действовать другие направления. Другие предложения по поводу мирного урегулирования», — сказал Станкевич.

Еще один важный вопрос — уровень гостей форума: будут ли это главы государств и правительств с миссией?

Я думаю, что глав государств и правительств будет не очень много. То есть, скорее всего, министры иностранных дел пожалуют в основном. И я думаю, что в основном у них будет инструкция — наблюдать. То есть они будут присутствовать в качестве наблюдателей. Не более того. Сергей Станкевич политолог

РИА «Новости»

Другие пути решения украинского конфликта

Существует китайский план урегулирования конфликта на Украине, но он представлен пока в общей форме. Вероятно, вскоре КНР детализирует документ.

«Очень большая надежда на то, что визит лидера Китая Си Цзиньпина в Париж, который вот сейчас, в мае, на днях уже начнется, что может быть Китай и Франция что-то совместное договорятся выдвинуть. Это было бы самое удачное [решение]», — отметил Станкевич.

В любом случае, альтернативная дорога к переговорам по дипломатическому урегулированию конфликта активизируется в ближайшие месяцы. Особенно после того, как швейцарский форум обозначит тупик на ультимативном направлении.

Представители Генассамблеи ООН выдвинули предложение возобновить переговоры на основе стамбульской мирной декларации, которую почти согласовали в 2022 году. Вернуться к ней полностью невозможно.

Но собраться снова в Стамбуле и с учетом наступивших реальностей продолжить вот эту компромиссную линию — это можно, на мой взгляд. И этот совет председателей Генассамблеи ООН — это уже такой серьезный, трезвый голос, это не блогеры из интернет-сети, это важные, заслуженные люди. Сергей Станкевич политолог

РИА «Новости»

Почему «саммит мира» не имеет перспектив

Говоря о том, что без России нельзя принять решений, Швейцария «забрасывает удочку» на будущее. Это предварительный этап, но в дальнейшем без РФ никак не обойтись, и она должна присутствовать на следующих шагах.

«То есть Швейцария стремится закрепить себя в качестве модератора этого процесса. Но если на столе будет только ультиматум Зеленского, как сегодня, то у швейцарского форума никаких перспектив нет», — подытожил эксперт.

Зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев заявил, что мирная конференция в Швейцарии по украинскому конфликту принесет России пользу. Во-первых, встреча станет свидетельством краха «мирного плана» Зеленского. Во-вторых, саммит докажет «полнейшую импотенцию» нынешних западных элит.