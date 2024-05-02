Россию не позвали на саммит по Украине | 360°

Мир 02 мая 2024, 13:53 Россию не позвали на саммит по Украине Правительство Швейцарии: Россию не пригласили на конференцию по Украине President Of Ukraine/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Россию не приглашали на мирную конференцию по Украине. Такое заявление распространило правительство Швейцарии на своем официальном сайте.

«Россия на данном этапе не приглашена», — указано в сообщении.

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При этом, как указано в публикации, Швейцария проявляла открытость к приглашению России на этот саммит. Более того, страна убеждена, что Россия должна быть вовлечена в этот процесс, без этого ее участия он немыслим.

«Цель саммита по вопросам мира в Украине — вдохновить будущий мирный процесс и разработать практические элементы, а также шаги к такому процессу», — указали в правительстве.

Как сообщила «Газета.ru», в МИД Швейцарии заявили, что первая мирная конференция по Украине без участия России может позволить договориться о том, когда и как «привлечь РФ к этому процессу».

При этом президент Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что не будет вести переговоры с Россией. Политик утверждал, ссылаясь на разведку, что российский лидер якобы не готов к диалогу. Владимир Путин неоднократно указывал, что Россия со своей стороны всегда была готова к переговорному процессу.