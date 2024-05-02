Конференцию по Украине в Швейцарии назвали бесполезной без России | 360°

Мир 02 мая 2024, 12:49 Конференцию по Украине в Швейцарии назвали бесполезной без России Песков: мирная конференция в Швейцарии без России не нацелена на результат РИА «Новости»

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Так называемая мирная конференция по украинскому конфликту, запланированная в Швейцарии, не будет результативной без России. Об этом журналистам заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы не понимаем, что это за веха, эта мирная конференция. О какой серьезной конференции с серьезными ожиданиями, о какой результативности можно говорить без участия России? Это совершенно невозможно», — подчеркнул он.

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По словам официального представителя Кремля, инициатива явно «не настроена на результат». Песков добавил, что позиция России по переговорам известна, последовательна и «абсолютно прозрачна».

Конференция пройдет 15–16 июня в Бюргенштоке. На нее пригласили более 160 делегаций. В МИД Швейцарии целью мероприятия назвали выработку «общего понимания пути к справедливому и прочному миру» на Украине.