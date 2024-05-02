Конференция по Украине пройдет 15–16 июня в Бюргенштоке | 360°

02 мая 2024, 12:13
Конференция по Украине пройдет 15–16 июня в Бюргенштоке
МИД Швейцарии: в Бюргенштоке 15–16 июня пройдет конференция по Украине
Конференция по Украине состоится 15–16 июня в Бюргенштоке. Об этом сообщили на сайте МИД Швейцарии.
На мероприятие пригласили более 160 делегаций, в том числе из стран G7, G20, БРИКС и Евросоюза. Приглашения получили Ватикан и патриарх Константинопольский.
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«Целью этой встречи глав государств и правительств является выработка общего понимания пути к справедливому и прочному миру в Украине. Это должно стать основой для мирного процесса», — сообщили в ведомстве.
В МИД напомнили, что Швейцария имеет давнюю традицию поощрения диалога. Обмен различными мнениями о пути к миру на Украине назвали жизненно важным мероприятием.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал целью конференции в Швейцарии создание коалиции стран с общими подходами. После этого станут возможными «коммуникации с Россией».
Посол в Берне Сергей Гармонин заявил, что Россия ни в каком формате не будет участвовать в конференции в Швейцарии, сообщал RT.
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Евросоюз
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