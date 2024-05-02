Конференция по Украине пройдет 15–16 июня в Бюргенштоке | 360°

Мир 02 мая 2024, 12:13 Конференция по Украине пройдет 15–16 июня в Бюргенштоке МИД Швейцарии: в Бюргенштоке 15–16 июня пройдет конференция по Украине Dai Tianfang/Xinhua / Global Look Press

Читать 360 в

Конференция по Украине состоится 15–16 июня в Бюргенштоке. Об этом сообщили на сайте МИД Швейцарии.

На мероприятие пригласили более 160 делегаций, в том числе из стран G7, G20, БРИКС и Евросоюза. Приглашения получили Ватикан и патриарх Константинопольский.

Реклама

«Целью этой встречи глав государств и правительств является выработка общего понимания пути к справедливому и прочному миру в Украине. Это должно стать основой для мирного процесса», — сообщили в ведомстве.

В МИД напомнили, что Швейцария имеет давнюю традицию поощрения диалога. Обмен различными мнениями о пути к миру на Украине назвали жизненно важным мероприятием.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал целью конференции в Швейцарии создание коалиции стран с общими подходами. После этого станут возможными «коммуникации с Россией».

Посол в Берне Сергей Гармонин заявил, что Россия ни в каком формате не будет участвовать в конференции в Швейцарии, сообщал RT.