Кулеба назвал «коммуникации с Россией» целью конференции в Швейцарии | 360°

Мир 02 мая 2024, 04:57 Кулеба назвал «коммуникации с Россией» целью конференции в Швейцарии Глава МИД Украины Кулеба: после конференции в июне возможны коммуникации с РФ Kyrylo Chubotin/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Целью июньской конференции в Швейцарии является создание коалиции стран с общими подходами, после чего возможны «коммуникации с Россией». Такое заявление в интервью изданию Foreign Policy сделал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Министра спросили, какой смысл проводить конференцию по мирному урегулированию конфликта на Украине без России. На что Кулеба ответил неожиданным заявлением.

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«После этого (конференции — прим. ред.) может быть коммуникация с Россией, и Россия может быть частью переговоров… В конце концов, нельзя закончить конфликт без обеих сторон», — заявил украинский министр.

Из-за проведения в Люцерне «мирной конференции» по Украине в городе отменили выступление российской оперной певицы Анны Нетребко и ее супруга Юсифа Эйвазова. Концерт посчитали угрозой общественной безопасности.

В интервью французскому блогеру Гуго Траверу президент Украины Владимир Зеленский допустил возможные переговоры с Россией. На конференции в Швейцарии Украина подготовит документ и «обсудит» его с Россией, привел слова украинского лидера телеканал RT.