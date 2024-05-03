Спецоперация 03 мая 2024, 11:49 Конференция по Украине в Швейцарии докажет «полнейшую импотенцию» элит Запада Медведев: мирная конференция в Швейцарии принесет России тройную пользу Ministry of Defense of Ukraine

Читать 360 в

Так называемая мирная конференция в Швейцарии по украинскому конфликту, которая пройдет без участия России, тем не менее принесет ей тройную пользу. Об этом порассуждал зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале.

По мнению политика, в первую очередь это мероприятие станет свидетельством краха «мирного плана» президента Украины Владимира Зеленского, — особенно если он лично посетит конференцию и там снова распишется в своей «интеллектуальной никчемности».

Реклама

«Во-вторых, она (конференция — прим. ред.) станет зримым доказательством полнейшей импотенции нынешних западных элит, совершивших болезненную самокастрацию своих возможностей по прекращению военного конфликта. Причем по прямой указке группы врачей-маразматиков из Вашингтона», — продолжил Медведев.

Наконец, ВС России смогут и дальше без помех и оглядок на чужие «мирные инициативы» продолжать спецоперацию и возвращать исконные территории страны.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на то, что без России конференция не будет результативной.