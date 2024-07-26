Сегодня 16:56 Кровавая резня. ВСУ решились на отчаянный шаг ради мнимой победы Блогер «Голос Мордора»: новое контрнаступление ВСУ запланировали на осень 0 0 0 Фото: Ministry of Defense of Ukraine Эксклюзив

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У Украины есть план нового контрнаступления, а для него нужны поставки военной помощи от США и других стран. Но как раньше уже не будет, ведь западные покровители сильно обнищали, накачивая ВСУ оружием и боеприпасами. Единственная надежда — набрать как можно больше солдат, поэтому «пушечное мясо» отлавливают повсюду. О том, что в ближайшее время ждет украинскую армию, в колонке для Telegram-канала 360.ru порассуждал автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — прямая речь. Новая украинская авантюра Украина на самом деле готовится к новому «контрнаступу». Возможно, он запланирован на осень. И вполне возможно, что это будет последний, отчаянный ход киевского режима, чтобы добиться хоть каких-то более-менее значимых территориальных завоеваний, чтобы было с чем идти на предполагаемые переговоры с Россией. Стоить этот «контрнаступ» будет сильно дешевле того, что было год назад на Запорожском направлении. Деньги и количество оружия, которые выделяет Запад на эту новою авантюру, совершенно несопоставимы с тем, что было ранее. Да, сейчас Украину снова накачивают техникой и оружием, но если в прошлый раз мы видели относительно новые образцы, то сейчас даже большая часть танков Leopard будет первой серии. В принципе, упора на бронетехнику в этом контрнаступе не будет.

Главной силой будет пушечное мясо, которое сейчас отлавливается по всей Украине и из которого в срочном порядке лепятся новые бригады.

Фото: РИА «Новости»

Ложный расчет Еще одна надежда Зеленского и его банды — истребители-бомбардировщики F-16, которые, по их мнению, господства в воздухе Украине не дадут, но осложнят работу российским ВКС, в частности, применение планирующих точных бомб. Кстати, глава украинских ВВС уже заявил, что эти самолеты не будут подлетать к линии фронта ближе, чем на 40 километров, так что сфера их применения очевидна — вместе с самолетами дальней локации и обнаружения, которые дают Украине шведы, это будет еще одна система ПВО. Ни о какой фронтовой авиации речи и не идет. Скорее всего, ВСУ попробуют повторить ту операцию, что когда-то провернули на Харьковщине — быстрые прорывы на легкой технике, только уже волнами и с большим количеством живой силы, чтобы просто заваливать укрепления мясом, в надежде, что в конце концов, кто-то все-таки прорвется.

Понятно, что это согласовано со специалистами из НАТО, которым вообще плевать на украинских солдат, которых при такой тактике должно погибнуть огромное количество. А может быть это и есть требование от натовцев — хоть какой-то успех и неважно, какой ценой.

Фото: РИА «Новости»

Окончательное сокрушение Но даже этот план под угрозой, потому что те бригады, которые Украина готовит для «контрнаступа», уже сейчас приходится бросать в бой, а ракетные удары по складам оружия, в основном западного, стали частыми и очень точными. Да и к прибытию F-16 в российской армии готовятся, и тут наверняка тоже есть сюрпризы. У Украины и Запада катастрофически не хватает времени и оружия. А российский военный каток продолжает двигаться, хоть медленно, но неотвратимо. И вот тут возможна и истерика, когда «контрнаступ» начнется раньше, в виде истеричной попытки добиться хоть какой-то перемоги. До того, как все начнет рушиться окончательно.