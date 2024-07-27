Руководство Германии сократило расходы на помощь Украине из-за явной очевидности того факта, что ВСУ не смогут одержать победу в конфликте с Россией. Об этом РИА «Новости» заявил глава Немецкого Совета за Конституцию и Суверенитет Ральф Нимайер.

Он подчеркнул, что немецкие власти видят приближение завершения конфликта. По его словам, важное значение имел визит министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Пекин и переговоры об урегулировании кризиса.

«Зачем отправлять им больше денег, для чего? Думаю, уже понятно, что конфликт должен завершиться», — отметил политик.

Нимайер также обратил внимание, что украинскому руководству в любом случае придется вести переговоры. Он добавил, что у ФРГ нет существенного влияния на Украину, в отличие от США. Политик также опроверг информацию о том, что Германия участвует в контактах насчет возможного урегулирования.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил готовность России вести переговоры с Украиной. Он отметил, что есть различные варианты, с кем именно их вести.