Российские войска ликвидировали в зоне проведения спецоперации украинский склад авиационных средств поражения и арсенал, где хранились боеприпасы. Об этом сообщило РИА «Новости» .

В Минобороны отметили, что группировка войск «Центр» освободила в Донецкой Народной Республике поселок Лозоватское. Также ВС России отбили за сутки три атаки ВСУ, в результате украинская армия лишилась до 425 боевиков и одного танка.

Ранее глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что российские военные начали занимать важную трассу, связывающую Купянск и Сватово. Они установили контроль над несколькими населенными пунктами около дороги.

Ганчев подтвердил, что бойцы продвигаются к Купянску и выбивают ВСУ с позиций. Он также рассказал, что администрация области будет помогать гражданскому населению на освобожденных территориях.