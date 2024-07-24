Главком ВСУ Сырский: F-16 не смогут подлетать к линии фронта ближе чем на 40 км

Даже если истребители F-16 поступят в Вооруженные силы Украины, они не смогут подлетать к линии фронта. Об этом в беседе с The Guardian рассказал главком ВСУ Александр Сырский.

Военачальник признал, что в распоряжении российских войск превосходная авиация и очень сильные системы противовоздушной обороны. Из-за этого ВСУ вынуждены все чаще применять дешевые беспилотники и наземные дроны.

«Мы боремся не количеством, а качеством. Беспилотники играют такую же большую роль, как артиллерия», — добавил Сырский.

F-16 якобы укрепят украинские силы ПВО и помогут эффективно работать против крылатых ракет ВС России. Одновременно с этим истребителям придется оставаться в 40 километрах и более от линии фронта из-за риска быть сбитыми.

Запад постарается максимально затянуть с поставками F-16 Украине, считает политолог Владимир Шаповалов. Зеленский уже жаловался, что обещанные самолеты так и не поступили в ВСУ, сообщили «Известия».