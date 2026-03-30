Красный Лиман в кольце, буферная зона расширилась. Что произошло в зоне СВО за неделю

Продвижение в ДНР набирает обороны, войска устремились к Красному Лиману и Федоровке. Одновременно расширяется буферная зона, призванная обезопасить Белгородскую область от обстрелов. Основные события в зоне СВО за неделю с 23 по 29 марта — в материале 360.ru.

Обстановка в ДНР Подразделения группировки войск «Юг» заняли село Никифоровка на Славянском направлении. Оно находится в трех километрах к востоку от Федоровки Второй, которую освободили в середине марта, и в 20 километрах от Краматорска. Взятие этого населенного пункта открыло путь к Николаевке и Рай-Александровке.

Поступает информация, что штурмовые группы уже находятся в непосредственной близости от Рай-Александровки. Она является одним из ключевых узлов обороны противника перед самим Славянском, поэтому противник там упирается, что предсказуемо, но наши подразделения планомерно продвигаются вперед. Денис Пушилин Глава ДНР

Продолжаются столкновения в окрестностях Красного Лимана, особенно успешно — в лесах около Святогорска. На пункт временной дислокации 63-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины сбросили трехтонную фугасную бомбу ФАБ-3000, лагерь 117-й бригада теробороны поразили двумя ФАБ-250. «Западная» группировка освободила Брусовку, еще сильнее сузив кольцо вокруг Красного Лимана. Село находится в семи километрах к югу от города и в 10 километрах к северо-западу от Славянска.

Серьезные столкновения идут с юга и востока Константиновки, бойцы заняли новые позиции у местной железнодорожной станции. В Белицком на Красноармейско-Добропольевском направлении начали завязываться городские бои. С трех сторон идет наступление на Федоровку, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. В западном направлении войска через Марково и Новомарково, с юго-востока бьются за Майское. Ситуация в Запорожской области Украинские войска практически лишились сел Гуляйпольское и Мирное к юго-западу от Гуляйполя. События развивались стремительно, противник пытался остановить российское продвижение серией контратак.

«Ведется работа по охвату и разгрому подразделений украинских боевиков в районах населенных пунктов Бойково, Воздвижевка, Верхняя Терса и Мирное. Подразделениям российских войск на ряде участков удалось улучшить тактическое положение и вклиниться в глубину обороны противника», — сообщил Марочко. Буферная зона в приграничье В Сумской области российские подразделения улучшили тактическое положение на участке от Сопыча до населенного пункта Студенок. Вдоль российской границы образовалась небольшая буферная зона протяженностью 36 километров.

Я бы назвал этот участок фронта живым, поскольку здесь динамично развивались события. Андрей Марочко Военный эксперт

Одновременно удалось увеличить зону контроля к юго-западу от Мелового и начать бои за соседнее село Амбарное в Харьковской области. На стыке с приграничьем Белгородской области ВС России заняли расположенную на стратегической высоте Шевяковку, вклинившись в оборону ВСУ на глубину двух километров. В Волчанском районе подразделения группировки войск «Север» отбили Песчаное вблизи Шебекинского округа.

Поселок Ковшаровка перешел под контроль ВС России на левом берегу Оскола в полутора километрах к югу от Купянска-Узлового. Это большая потеря для ВСУ, так как они использовали его как важный плацдарм к востоку от реки, почти все остальные прибрежные населенные пункты уже заняты российскими военными. Зеленский усилил защиту резиденции Некоторые расчеты зенитных ракетных комплексов в арсенале ВСУ перебросили из Харьковской области в Киевскую. Командование пошло на этот шаг по личному распоряжению президента Украины Владимира Зеленского, который захотел усилить ПВО возле своей резиденции.

Западные комплексы уже прибыли в Васильков и Борисполь и заступили на боевое дежурство. Это снизило защиту Харьковской области, но усилило оборону резиденции Зеленского. Массированные удары Прицел Воздушно-космических сил России и авиации сместился на Западную Украину. Атака беспилотниками 23 марта продолжалась почти сутки, взрывы прогремели во Львове, Виннице, Ивано-Франковске и Тернополе. «Россия демонстрирует, что серьезно нарастила промышленный потенциал и уже способна запускать под тысячу дронов в сутки. <…> Беспилотники эволюционируют. <…> И все хваленые системы перехвата незалежной быстро устаревают», — заявил военкор Александр Коц.

Интересно С 21 по 27 марта ВС России нанесли один массированный и пять групповых ударов по Украине.

Украинская сторона насчитала около тысячи российских БПЛА. Пострадала критическая инфраструктура в Добросинско-Магеровской и Комарновской громадах. Под удар попало здание Управления Службы безопасности Украины в Винницкой области. В Одесской области горела подстанция «Доброслав», питающая порт, в Хмельницкой — подстанция в районе Каменец-Подольского, обеспечивающая западный транзитный коридор. Предприятия энергетической отрасли поражены в Запорожье, Харьковской, Сумской, Полтавской и Киевской областях. Пострадало также хранилище крылатых ракет «Фламинго».