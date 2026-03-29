Освобождение Ковшаровки лишило вэсэушников важного плацдарма

Освобождение населенного пункта Ковшаровка в Купянском районе Харьковской области лишило ВСУ важного плацдарма к востоку от реки Оскол. Об этом в телеграм-канале заявил военкор Александр Коц.

Он напомнил, что Ковшаровка — крупный поселок с населением около 18 тысяч человек, находится на 1,5 километра южнее Купянска-Узлового.

«Противник лишился важного плацдарма к востоку от Оскола. Практически все остальные прибрежные населенные пункты российская армия контролирует вплоть до Боровой», — отметил Коц.

Военкор не исключил, что именно Боровая станет следующей целью для российских военных, а потеря контроля над населенным пунктом больно ударит по логистике боевиков на этом участке линии боевого соприкосновения.

Минобороны объявило об освобождении Ковшаровки ранее в воскресенье, отличились бойцы подразделений группировки войск «Запад».