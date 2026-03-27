ВС России нанесли шесть ударов возмездия по объектам ВПК Украины за неделю

ВС РФ за неделю нанесли 5 групповых и один массированный удар по объектам ВСУ

Российские военные за неделю нанесли один массированный и пять групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса на Украине. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что целями атак также стали объекты топливно-энергетической, аэродромной, транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ.

Кроме того, военные поразили цеха производства дистанционно управляемых катеров, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, места изготовления, подготовки к запуску и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов.

Военный эксперт Андрей Марочко отмечал, что ВС России продвинулись в направлении Рай-Александровки в ДНР, расширив буферную зону еще на полкилометра. Этот поселок играл ключевую роль в снабжении ВСУ, контроль над ним существенно нарушит логистику боевиков на этом участке фронта.