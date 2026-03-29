Пушилин сообщил о начале городских боев в Белицком

В населенном пункте Белицкое на Добропольском направлении начались городские бои. Об этом глава ДНР Денис Пушилин сообщил в видеообращении, которое опубликовал в своем канале на платформе MAX.

По словам главы региона, ситуация на этом участке перешла в новую фазу. Белицкое находится примерно в 10 километрах к юго-востоку от Доброполья — важного логистического центра ВСУ.

«Уже поступает информация, что уже завязываются городские бои. То есть бои за само Белицкое практически начались», — сказал Пушилин.

Ранее на Добропольском направлении в ДНР российский морской пехотинец в одиночку захватил огневую точку и уничтожил двух украинских боевиков. Еще одному военнослужащему ВС России удалось ликвидировать четырех бойцов ВСУ с помощью дрона.