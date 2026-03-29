ВС России ударили по хранилищу крылатых ракет «Фламинго» и авиатехнике Украины

Российские военные нанесли удары по хранилищу крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и авиатехнике на украинских аэродромах. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

В ведомстве уточнили, что цели поражали оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия.

Под удар попали объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, места запусков дронов дальнего действия, а также пункты дислокации военных и иностранных наемников — всего в 143 районах.

Также в сводке за 29 марта Минобороны сообщило, что подразделения группировки войск «Запад» освободили поселок Ковшаровка в Харьковской области. ВСУ потеряли до 190 бойцов, два склада боеприпасов, 15 автомобилей и две боевые бронированные машины.

За день до этого ВС России взяли под контроль населенный пункт Брусовка в ДНР.