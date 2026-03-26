Вооруженным силам России за последние несколько дней удалось вклиниться на полкилометра в глубину обороны ВСУ у населенного пункта Сопычь в Сумской области. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«За несколько суток нашим войскам удалось расширить зону контроля в районе населенного пункта Сопычь Сумской области и вклиниться на 500 метров в глубину обороны противника», — сказал он.

Минобороны России 17 марта сообщило, что подразделения группировки войск «Север» установили контроль над Сопычью. В то же время «Южная» группировка войск освободила населенный пункт Каленики в Донецкой Народной Республике.

Накануне российские военные взяли под контроль населенный пункт Никифоровка в ДНР. Сразу после его освобождения бойцы начали сражение за следующее село — Рай-Александровка. По словам Марочко, оно имеет стратегическое значение.