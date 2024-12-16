Котел под Кураховом захлопнулся, Веселый Гай освободили. Что происходит в зоне СВО

За прошедшую неделю российские войска не только упрочили свое положение в зоне СВО, но и продвинулись в некоторых направлениях. Вооруженные силы России взяли под контроль Веселый Гай и Пушкино в ДНР, сбили украинский самолет МиГ-29, а также уничтожили четыре пусковые установки ЗРК Patriot. Подробности о ситуации в зоне боевых действий — в материале 360.ru.

В освобождении населенного пункта Веселый Гай участвовала группировка войск «Южная». Российские войска нанесли поражение противнику возле населенных пунктов Северск, Звановка и Дачное и отразили две контратаки штурмовых групп ВСУ.

Кураховское направление: боевики ВСУ попали в окружение в районе Анновки

Украинское подразделение, насчитывающее около 700 человек, попало в полное окружение около города Курахово в Донецкой Народной Республике. В составе группировки был отряд спецназа, который недавно перебросили на это направление.

«Котел для украинских боевиков южнее Курахова в районе сел Успеновка, Анновка и Веселый Гай, захлопнулся. <…> Организованного сопротивления или обороны нет, они пытаются выйти из окружения разрозненными группами по полям и руслу реки», — сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

Он отметил, что основные части пытаются контратаковать российские войска западнее Успеновки, чтобы организовать коридор для окруженных боевиков. Группировка ВСУ в «котле» не менее восьми раз запрашивала эвакуацию, однако им отказывали, сообщил Рогов.