Котел под Кураховом захлопнулся, Веселый Гай освободили. Что происходит в зоне СВО
Минобороны: за неделю ВС России сбили украинский МиГ-29 и 116 беспилотников
За прошедшую неделю российские войска не только упрочили свое положение в зоне СВО, но и продвинулись в некоторых направлениях. Вооруженные силы России взяли под контроль Веселый Гай и Пушкино в ДНР, сбили украинский самолет МиГ-29, а также уничтожили четыре пусковые установки ЗРК Patriot. Подробности о ситуации в зоне боевых действий — в материале 360.ru.
Покровское направление: Россия взяла под контроль Веселый Гай и Пушкино
В освобождении населенного пункта Веселый Гай участвовала группировка войск «Южная». Российские войска нанесли поражение противнику возле населенных пунктов Северск, Звановка и Дачное и отразили две контратаки штурмовых групп ВСУ.
Пушкино освободили подразделения группировки войск «Центр». Российские бойцы отразили 10 контратак ВСУ. Противник лишился более 280 военнослужащих, двух танков и трех пикапов.
Кураховское направление: боевики ВСУ попали в окружение в районе Анновки
Украинское подразделение, насчитывающее около 700 человек, попало в полное окружение около города Курахово в Донецкой Народной Республике. В составе группировки был отряд спецназа, который недавно перебросили на это направление.
«Котел для украинских боевиков южнее Курахова в районе сел Успеновка, Анновка и Веселый Гай, захлопнулся. <…> Организованного сопротивления или обороны нет, они пытаются выйти из окружения разрозненными группами по полям и руслу реки», — сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
Он отметил, что основные части пытаются контратаковать российские войска западнее Успеновки, чтобы организовать коридор для окруженных боевиков. Группировка ВСУ в «котле» не менее восьми раз запрашивала эвакуацию, однако им отказывали, сообщил Рогов.
Харьковское направление: около 200 боевиков ВСУ ликвидировали ударами «Искандера»
Вооруженные силы России нанесли два удара «Искандерами» по объекту в Харькове, где располагалась бригада ВСУ. В результате атаки уничтожено 200 украинских военных.
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что это стало ударом возмездия за атаку беспилотниками Грозного 15 декабря. Один из трех выпущенных по городу украинских БПЛА упал на территории ОМОН Росгвардии Чечни, никто не пострадал.
В четверг, 12 декабря, системы ПВО сбили беспилотник над казарменными зданиями спецполка полиции МВД по Чеченской республике. Четыре бойца караула получили легкие ранения. Сбитый беспилотник взорвался в воздухе, выбив при этом стекла и повредив кровлю здания.
«На любую попытку атаковать наши цели мы будем отвечать более точными и более жесткими ударами возмездия», — пообещал Кадыров.
Курское направление: ВСУ потеряли 400 боевиков
В курском приграничье подразделения группировки войск «Север» ударили по частям ВСУ в районах населенных пунктов Гуево, Кругленькое, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Мартыновка, Николаево-Дарьино, Павловка, Погребки, Русское Поречное, Свердликово и Черкасское Поречное. Российские войска отразили две контратаки украинских штурмовиков.
Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах населенных пунктов Александрия, Ивашковский, Куриловка, Мирный, а также Басовка, Беловоды, Журавка, Петрушовка и Поповка в Сумской области.
За сутки ВСУ потеряли 400 боевиков, а также танк, две БМП, три бронированных машины, три артиллерийских орудия и 10 минометов.
Сбитый МиГ-29 и 116 беспилотников
Российские системы ПВО 15 декабря сбили украинский самолет МиГ-29. Также ракетчики уничтожили 116 беспилотников и восемь реактивных снарядов HIMARS, сообщили в Минобороны.
За ночь на воскресенье силы ПВО сбили 15 украинских БПЛА над акваторией Черного моря. В ночь на субботу ВСУ предприняли массовую атаку дронов в Орловской области. Российские защитники уничтожили 11 беспилотников. В результате падения обломков загорелся объект топливной инфраструктуры. ЧП не повлияло на работу автозаправочных станций в регионе.