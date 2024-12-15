Российская ПВО сбила украинский МиГ-29
Минобороны: средства ПВО сбили самолет воздушных сил Украины МиГ-29
Средства противовоздушной обороны ВС России сбили украинский самолет МиГ-29. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
«Силы ПВО сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, 116 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и восемь реактивных американских снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS», — заявили в ведомстве.
В Минобороны добавили, что всего после начала спецоперации ВС России уничтожили 650 самолетов, 37809 беспилотных летательных аппаратов и 283 вертолета украинских боевиков.
Ранее в ведомстве заявили, что экипажи истребителей Су-35С прикрыли штурмовую и бомбардировочную авиацию в небе над Курской областью, которая нанесла массированные удары по технике и живой силе украинских националистов.
Также на видео попал бой ВКС России с безэкипажными катерами ВСУ, пытавшимися атаковать Крымский мост.