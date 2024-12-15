Российская ПВО сбила украинский МиГ-29

Средства противовоздушной обороны ВС России сбили украинский самолет МиГ-29. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Силы ПВО сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, 116 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и восемь реактивных американских снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS», — заявили в ведомстве.

В Минобороны добавили, что всего после начала спецоперации ВС России уничтожили 650 самолетов, 37809 беспилотных летательных аппаратов и 283 вертолета украинских боевиков.

Ранее в ведомстве заявили, что экипажи истребителей Су-35С прикрыли штурмовую и бомбардировочную авиацию в небе над Курской областью, которая нанесла массированные удары по технике и живой силе украинских националистов.

Также на видео попал бой ВКС России с безэкипажными катерами ВСУ, пытавшимися атаковать Крымский мост.