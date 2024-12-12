Четыре бойца караула пострадали в Грозном от атаки беспилотника

Кадыров: от атаки БПЛА в Грозном легкие ранения получили четыре бойца караула

В Грозном над казарменными зданиями спецполка полиции МВД по Чеченской республике сбили БПЛА. Легкие ранения получили четыре бойца караула. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава республики Рамзан Кадыров.

По словам Кадырова, серьезно никто не пострадал, дежурный личный состав находился в защищенных помещениях.

Серьезных повреждений здание казармы не получило. Сбитый беспилотник сдетонировал в воздухе, выбив при этом стекла и повредив кровлю в здании. Возникший пожар быстро потушили пожарные.

«Не удивлюсь, если украинское нацисткое командование громко отчитается перед своими западными хозяевами о колоссальных результатах грандиозной спецоперации. Смысл подобной жалкой акции только в этом», — сказал глава республики в своем сообщении.

Кадыров заявил, что подобные акции не только не снизят боевой дух, но лишь укрепят желание поскорее расправиться с врагом, приближая тем самым победу. Он добавил, что по первому приказу резерв из 84-х тысяч бойцов подразделений и добровольцев Чеченской Республики готов выдвинуться на передовую.

«Не для того мы бережём нашу республику, чтобы позволить каким-то наркоманам, шайтанам или сатанистам воплощать их больные идеи. Мы это так не оставим!» — подчеркнул глава Чечни.

Ранее в соцсетях появились сообщения жители Грозного о взрыве в городе. Первые взрывы они услышали примерно в 0:55.