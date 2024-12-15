Грозный атаковали три беспилотника ВСУ

Кадыров: в Чечне сбили 2 БПЛА, третий упал в Грозном

Город Грозный атаковали утром три украинских БПЛА. Два дрона сбили, а третий упал на территории ОМОН «АХМАТ-Грозный» Управления Росгвардии по Чечне, заявил глава региона Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале .

В результате ЧП никто не пострадал. Кадыров отметил, что он передал собранные разведкой оперативные данные о расположении ВСУ. По его словам, после этого ВКС России поразили с помощью комплекса «Искандер» объект в Харькове. Войска ликвидировали порядка 200 украинских боевиков, добавил глава Чечни.

«На любую попытку атаковать наши цели мы будем отвечать более точными и более жесткими ударами возмездия», — подчеркнул он.

В Чечне 15 декабря прогремели взрывы. Очевидцы рассказали, что услышали громкий звук примерно в 7:45 утра.

За ночь средства ПВО нейтрализовали над российскими регионами 15 беспилотников. Из них 13 сбили над акваторией Черного моря. По одному БПЛА ликвидировали в Курской и Белгородской областях.