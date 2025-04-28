«Воюют на равных». Как бойцы КНДР помогли освободить Курскую область

Начальник Генерального штаба Минобороны Валерий Герасимов на прошлой неделе впервые подтвердил участие солдат КНДР в освобождении Курской области от ВСУ. В Сети появились фото и видео с северокорейскими бойцами в российском регионе. Подробности — в материале 360.ru.

Где воевали северокорейцы и как помогли Герасимов доложил Владимиру Путину об участии военных КНДР в освобождении Курской области 26 апреля. «Солдаты и офицеры Корейской народной армии, выполняя боевые задачи плечом к плечу с российскими военнослужащими, в ходе отражения украинского вторжения показали высокий профессионализм, проявили в бою стойкость, мужество и героизм», — подчеркнул начальник Генштаба. Президент, в свою очередь, поблагодарил подразделения КНДР, которые участвовали в разгроме ВСУ на Курщине. «Они с честью и доблестью исполнили свой долг, покрыв себя неувядаемой славой. Российский народ никогда не забудет подвига корейских бойцов спецназа. Мы всегда будем чтить корейских героев, отдавших жизни за Россию, за нашу общую свободу», — сказал он.

КНДР направила войска в Курскую область на основании договора о стратегическом партнерстве. Решение принял лидер страны Ким Чен Ын. Он подчеркнул, что военно-политическая обстановка подпадает под четвертую статью соглашения. Центральная военная комиссия Трудовой партии КНДР высоко оценила героизм подразделений вооруженных сил, участвовавших в операции в Курской области. «Те, кто сражался за справедливость, — все герои Родины. Боевой дух и героизм воинов, прославивших честь сильного победителя, будут вечно светить на пьедестале для будущих поколений», — заявил Ким Чен Ын. По данным некоторых СМИ, северокорейцы работали в южной части Суджанского района — селах Плехово, Гуево и Куриловка.

Фото: РИА «Новости»

Фото и видео корейцев в Курской области Подготовка солдат из Северной Кореи попала на видео. На кадрах видно, как бойцы с оружием в руках перемещаются по полигону и выполняют команды. В рамках тренировок инструктор объяснил, как правильно уклоняться от ударов, брать противника в цели, перемещаться в траншеях и по земле. Военный корреспондент Александр Коц прокомментировал видео. Он обратил внимание на то, как двигаются и держат оружие солдаты. Журналист сделал вывод, что это не «зеленые салаги». «Подготовленные воины. Многие наши отмечали высокий уровень их стрелковой подготовки, молодой возраст и хорошую физическую форму», — отметил военкор. Журналист Александр Гармаев ранее опубликовал фото бойцов КНДР, участвовавших в освобождении Курской области. На снимке — шестеро солдат на фоне деревьев. Предположительно, фото сделали поздней осенью.

Рассекреченные операции КНДР под Курском В декабре 2024 года российские инсайдеры заговорили о корейцах в Курской области. По данным Telegram-канала «Два майора», утром 7-го числа первого зимнего месяца силы ССО Северной Кореи участвовали в штурме Плехова, ворвавшись с трех сторон. Тогда же об этом заявил военкор Романов. «Прошлись как ураган, пленных не брали. У противника более 300 военнослужащих ушли в минус», — уточнил он.

Фото: РИА «Новости»

Корейцы прошли два километра по минному полю и молниеносно ворвались в населенный пункт, сообщил военный корреспондент Юрий Котенок. «Операция заняла около 2,5 часа. Своих „двухсотых“ и „трехсотых“ они унесли с собой. По некоторой информации, пленных не было. Не будут брать и дальше», — подчеркнул он.

Полковник Аслан Нахушев настаивал, что братскую помощь Северной Кореи необходимо рассекретить. «Пора перестать стесняться подвигов и роли в войне наших боевых братьев из Северной Кореи, тем более что для всего мира это секрет Полишинеля. Воюют они на равных с нашими лучшими соединениями», — завил он в марте 2025 года.