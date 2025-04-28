Ким Чен Ын назвал священным участие КНДР в освобождении Курской области

Ким Чен Ын назвал участие северокорейских военных в операции по освобождению районов Курской области от ВСУ «священной миссией», которая укрепит дружбу с Россией. Это следует из заявления Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи (ЦТАК).

«Ким Чен Ын определил, что участие наших вооруженных сил в [конфликте] является священной миссией для монолитного укрепления традиционной дружбы и солидарности между двумя странами — КНДР и Россией», — сообщил ЦТАК.

Ким Чен Ын решил, что ситуация попадает под четвертую статью договора о стратегическом партнерстве с Россией. Он приказал подразделениям Корейской народной армии совместно с российскими бойцами уничтожить украинских неонацистов и освободить районы Курской области.

Также в ЦТАК заявили, что северокорейские бойцы в курском приграничье доказали прочные союзнические отношения между КНДР и Россией. Подразделения ВС Северной Кореи считали «территорию России территорией своей Родины».