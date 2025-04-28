В КНДР официально подтвердили отправку войск в Россию

Северокорейские власти официально подтвердили отправку войск КНДР в Россию. Решение приняли в соответствии с договором о стратегическом партнерстве, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи .

«Товарищ Ким Чен Ын, исходя из анализа и оценки текущей военно-политической обстановки, пришел к выводу, что сложившаяся ситуация подпадает под действие статьи 4 Договора о всестороннем стратегическом партнерстве между КНДР и Россией», — уточнили в агентстве.

Северокорейский лидер после этого решил отправить военных КНДР для участия в боевых действиях на стороне России.

Кроме того, Ким Чен Ын пообещал почтить память погибших в российско-украинском конфликте военных. В их честь в Пхеньяне возведут монумент боевой славы.

Ранее начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских военных. При этом он отметил, что бойцы из КНДР внесли значительный вклад в разгром ВСУ.