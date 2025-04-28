Путин поблагодарил Северную Корею за помощь в освобождении Курской области

Президент Владимир Путин выразил признательность лидеру КНДР Ким Чен Ыну и северокорейским военным за помощь в освобождении курского приграничья от ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства подчеркнул, что Северная Корея отправила в Россию военнослужащих из чувства солидарности, справедливости и подлинного товарищества

«Высоко это ценим и искренне признательны лично председателю государственных дел товарищу Ким Чен Ыну, всему руководству и народу КНДР», — отметил Путин.

Президент добавил, что Россия будет вечно чтить северокорейских героев, погибших в боях в Курской области

«Российский народ никогда не забудет подвига корейских бойцов спецназа», — заключил он.

Ранее власти КНДР подтвердили отправку военных на территорию России. Центральный комитет Трудовой партии Кореи опубликовал заявление, в котором прокомментировал участие войск Северной Кореи в операции по освобождению Курской области.