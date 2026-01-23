«Калашников» прислушался к бойцам СВО. Почему модернизированный АК-12 так раздражает США

Российским конструкторам, работающим над АК-12, дали возможность напрямую связываться с военными, чтобы получать обратную связь и улучшать автомат в соответствии с их отзывами. Благодаря этому оружие стало гораздо эффективнее и вызвало серьезный интерес у западных экспертов. Оценки некоторых из них привел американский журнал The National Interest .

По его словам, обратную связь от бойцов конструкторы собирали, выезжая на полигоны и в действующие части в зоне СВО. Затем всю собранную информацию нужно было систематизировать, внести все изменения в конструкторскую документацию и согласовать с заказчиком.

Это непростая работа, <…> но справедливости ради надо сказать, что бюрократические проволочки стали решаться намного быстрее, чем раньше.

«В настоящее время концерн ведет серийное изготовление уже третьего поколения этого изделия. Так называемый автомат АК-12 в модификации 2023 года был защищен всеми необходимыми видами испытаний в 2023 году. Он появился полностью по результатам опыта боевого применения предыдущих двух версий — 2018 и 2021 годов», — добавил глава концерна.

Улучшения в конструкции АК-12 пока не раскрываются, отметил военный эксперт, автор TNI Питер Сучу. При этом он напомнил, что партия автоматов АК-12К поступила на вооружение в ВС России осенью 2025 года. Речь идет об укороченном варианте автомата с газоотводным механизмом под патрон 5,45×39 миллиметров.

«Концерн не уточнил, сколько единиц было в этой партии. Тем не менее, в отличие от танков или самолетов, которые обычно поставляются чуть ли не штучно, российские оружейники действительно производят автоматы сотнями или даже тысячами», — добавил он.

АК-12: основные характеристики

АК-12 калибра 5,45×39 миллиметров, модернизация которого так заинтересовала TNI, представляет собой улучшенную версию АК-74, а он, в свою очередь, является доработанным АК-47 — автоматом, который снискал широкую славу еще в годы холодной войны.