«Калашников» прислушался к бойцам СВО. Почему модернизированный АК-12 так раздражает США
TNI: автомат АК-12 модернизировали на основании боевого опыта
Российским конструкторам, работающим над АК-12, дали возможность напрямую связываться с военными, чтобы получать обратную связь и улучшать автомат в соответствии с их отзывами. Благодаря этому оружие стало гораздо эффективнее и вызвало серьезный интерес у западных экспертов. Оценки некоторых из них привел американский журнал The National Interest.
Чему удивился Запад
«Калашников» модернизировал АК-12 на основании боевого применения двух предыдущих версий. Детали процесса в недавнем интервью ТАСС раскрыл гендиректор концерна Алан Лушников.
По его словам, обратную связь от бойцов конструкторы собирали, выезжая на полигоны и в действующие части в зоне СВО. Затем всю собранную информацию нужно было систематизировать, внести все изменения в конструкторскую документацию и согласовать с заказчиком.
Это непростая работа, <…> но справедливости ради надо сказать, что бюрократические проволочки стали решаться намного быстрее, чем раньше.
Алан Лушников
«В настоящее время концерн ведет серийное изготовление уже третьего поколения этого изделия. Так называемый автомат АК-12 в модификации 2023 года был защищен всеми необходимыми видами испытаний в 2023 году. Он появился полностью по результатам опыта боевого применения предыдущих двух версий — 2018 и 2021 годов», — добавил глава концерна.
Улучшения в конструкции АК-12 пока не раскрываются, отметил военный эксперт, автор TNI Питер Сучу. При этом он напомнил, что партия автоматов АК-12К поступила на вооружение в ВС России осенью 2025 года. Речь идет об укороченном варианте автомата с газоотводным механизмом под патрон 5,45×39 миллиметров.
«Концерн не уточнил, сколько единиц было в этой партии. Тем не менее, в отличие от танков или самолетов, которые обычно поставляются чуть ли не штучно, российские оружейники действительно производят автоматы сотнями или даже тысячами», — добавил он.
АК-12: основные характеристики
АК-12 калибра 5,45×39 миллиметров, модернизация которого так заинтересовала TNI, представляет собой улучшенную версию АК-74, а он, в свою очередь, является доработанным АК-47 — автоматом, который снискал широкую славу еще в годы холодной войны.
Предположительно, АК-12 разработал сам Михаил Калашников в конце Второй мировой войны, подчеркивает Сучу. У этого автомата есть еще несколько вариантов: АК-15 (7,62×39 миллиметров), АК-19 (5,56×45 миллиметров НАТО) и АК-12К с укороченным стволом.
«Калашников» усовершенствовал ППК-20
Усовершенствуют на основе опыта СВО и другое оружие концерна. Так, несколькими днями ранее в пресс-службе компании сообщили о начале выпуска обновленных пистолетов-пулеметов ППК-20. Конструкторы повысили технологичность изделия, а также улучшили ряд технических характеристик.
«АО „Концерн „Калашников“ приступило к выполнению договорных обязательств 2026 года на изготовление девятимиллиметровых пистолетов-пулеметов Калашникова ППК-20, усовершенствованных на опыте эффективного боевого применения», —подчеркнули представители компании.
Там же подчеркнули, что в 2025-м объемы производства ППК-20 кратно выросли. Производитель успешно выполнил контракт прошлого года на поставку пистолетов-пулеметов.