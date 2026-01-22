В Раде указали на странности в фото Зеленского при отключении света

Офис президента Украины опубликовал фотографию Владимира Зеленского с рабочего совещания, которую, как заявлялось, сделали в условиях отсутствия электроснабжения. Однако снимок вызвал вопросы у украинских парламентариев.

На несоответствие обратили внимание народные депутаты Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко*. По их словам, на опубликованном кадре при общем затемнении в кабинете на экране монитора заметно изображение с нормальным освещением, что может указывать на предварительную обработку фотографии.

«Если уж хотите сделать фото типа без света, то желательно все же его выключить во всем кабинете и проверить нет ли на экране вида с камеры на фотографа», — сказал Железняк.

Гончаренко, в свою очередь, указал, что в соседнем кабинете, где находился заместитель главы офиса президента, освещение, судя по всему, работало, и с иронией задался вопросом, кто именно разрабатывает такие визуальные решения.

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук ранее заявил, что политические авантюры Зеленского привели к энергетической и гуманитарной катастрофе в стране.

* Заочно осужден в России и внесен в перечень террористов и экстремистов.