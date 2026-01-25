Задержанный ВМС Франции танкер Grinch прибыл в порт Марселя

Танкер Grinch, следовавший из Мурманска и задержанный французскими ВМС, прибыл в порт Марселя. Об этом сообщил телеканал BFMTV .

«Танкер прибыл в Марсель. <…> Морская префектура подтвердила, что этот <… > нефтяной танкер прибыл в зону своей якорной стоянки», — указано в материале.

Следователи жандармерии приступят к проверкам, а затем допросят членов экипажа, сообщает телеканал.

ВМС Франции 22 января задержали танкер Grinch в Средиземном море для проверки его принадлежности. Париж подозревал, что судно использует ложный флаг. О происшествии уведомили прокуратуру Марселя, которая начала расследование. Операция по задержанию прошла при поддержке союзников, в частности Британии. Президент Франции Эммануэль Макрон приветствовал эту новость.

Французские власти не уведомили российское посольство о задержании танкера, следовавшего из Мурманска. Сейчас дипломатическая миссия совместно с генеральным консульством в Марселе проверяют, находились ли на борту судна российские граждане, сообщили РИА «Новости» в посольстве РФ в Париже.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что задержан нефтяной танкер из России, на который наложены международные санкции. Операцию провели в открытом море и якобы в «соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву». Французы раскритиковали Макрона за захват танкера в море.