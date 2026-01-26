Более полумиллиона человек покинули замерзший Киев

Около 600 тысяч человек покинули Киев из-за энергетического кризиса. Об этом заявил эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев, сообщил телеграм-канал «Новини.LIVE» .

По его словам, в Киеве сохраняется существенный дефицит теплоснабжения. Значительный отток населения мешает сотрудникам коммунальных служб проводить аварийные работы: специалисты не могут попасть в закрытые квартиры.

Эксперт отметил, что одной из ключевых проблем стали дома с размороженными системами отопления. Во многих из них жильцы вовремя не слили теплоноситель, и это привело к повреждению труб и радиаторов. Игнатьев допустил, что это создаст дополнительные риски подтоплений и аварий при возобновлении подачи тепла.

На прошлой неделе ВС России нанесли два массированных удара по энергетическим объектам Украины. Это привело к тотальному блэкауту в Киеве.