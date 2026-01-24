ВС России скорректировали тактику по энергоизоляции регионов Украины

Российские военные могли скорректировать подход к ударам по энергетической инфраструктуре Украины, сместив акцент с точечных отключений на более системное воздействие на энергосети. Об этом написал телеграм-канал «Военная хроника» , комментируя недавние перебои с электроснабжением в Чернигове и Киеве.

Речь может идти не столько о «мгновенном обесточивании», сколько о попытке снизить возможности энергосистемы по перераспределению нагрузки между регионами. В фокусе внимания — север Украины, где, по оценкам авторов, энергетическая схема опирается на ограниченное число узлов и коридоров, что делает ее менее гибкой при внешних воздействиях.

Упоминается зависимость северных областей от одного энергетического направления, связанного с Ровненской АЭС и рядом крупных подстанций. Нарушения в работе таких узлов способны отражаться сразу на нескольких регионах, а не только на одном городе или области.

Авторы обзора отмечают, что при потере ключевых распределительных точек энергосистема может утратить способность к маневру, из-за чего последующие аварии или повреждения будут иметь накопительный эффект. В этом контексте перебои в Киеве и Чернигове рассматриваются ими как своего рода проверка гипотезы о возможности изоляции отдельных регионов ограниченными ударами.

Энергетическая ситуация на Украине близка к катастрофической. Об этом заявил глава холдинга ДТЭК Максим Тимченко, чьи слова привело агентство Reuters. Мэр Киева Виталий Кличко неоднократно призывал жителей переехать за город к альтернативным источникам электроснабжения и тепла из-за проблем со светом и отоплением в городе.