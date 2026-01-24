Россия выиграла первый раунд? Итоги первого дня переговоров в Абу-Даби

Политолог Маркелов: Путин сильный, потому что молчит

Драматическая развязка украинского конфликта обрела свои очертания. Впервые за все время боевых действий за одним столом собрались Россия, Украина и США. На столе переговоров — жесткие требования Москвы. Чем грозит Украине формула Путина и неужели правдой оказался странный слух о Донбассе?

Российскую группу полностью сформировали из представителей Министерства обороны. Возглавил делегацию начальник ГРУ адмирал Игорь Костюков. Дмитрий Песков в беседе с прессой подчеркивал, что Россию в Абу-Даби представляют только военные.

От США в переговорах участвовали доверенные лица Трампа: Стив Уиткофф, Джаред Кушнер и министр армии Дэн Дрисколл.

Украинскую делегацию возглавил секретарь СНБО Рустем Умеров. В нее вошли глава Офиса президента Кирилл Буданов*, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, заместитель главы ОП Сергей Кислица и представитель ГУР Вадим Скибицкий.

Называть их мы пока не будем. Это все военные. Это рабочая группа по вопросам безопасности, это будут первые переговоры.

В ОАЭ также полетел представитель Владимира Путина, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Он вместе с Уиткоффом примет участие в работе российско-американской группы по экономическим вопросам.

Что в повестке переговоров России и Украины

Украинский лидер заявил, что главной темой трехсторонних переговоров будет вопрос Донбасса. Он также говорил, что встреча в Абу-Даби пройдет «на техническом уровне».

Помощник Владимира Путина Юрий Ушаков после визита американской делегации в Кремль указал на критическую важность территориального вопроса.

«В ходе этих переговоров нашего президента с американцами было вновь констатировано, что без решения территориального вопроса по согласованной в Анкоридже формуле рассчитывать на достижение долгосрочного урегулирования не стоит», — подчеркнул политик.

Ушаков добавлял, что главной темой разговора в Абу-Даби станут «вопросы безопасности». Спикер Кремля Дмитрий Песков констатировал, что важным условием урегулирования конфликта является вывод украинских войск со всей территории Донбасса.

«Есть также другие нюансы, которые остаются на повестке дня переговоров», — добавил представитель Москвы.

Тайный сигнал из-за закрытых дверей

Первая встреча делегаций в Абу-Даби прошла в «максимально закрытом» режиме. Российская пресса со ссылкой на источники писала, что стороны обсуждали буферные зоны и механизмы контроля.

Журналистов на мероприятие не пустили. Представитель Киева рассказал Associated Press, что переговоры «проходят в самых разных форматах — иногда участники отходят в сторону для отдельных дискуссий, иногда все встречаются вместе, иногда несколько групп расходятся по темам».