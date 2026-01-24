Россия выиграла первый раунд? Итоги первого дня переговоров в Абу-Даби
Политолог Маркелов: Путин сильный, потому что молчит
Драматическая развязка украинского конфликта обрела свои очертания. Впервые за все время боевых действий за одним столом собрались Россия, Украина и США. На столе переговоров — жесткие требования Москвы. Чем грозит Украине формула Путина и неужели правдой оказался странный слух о Донбассе?
Почему на переговорах военные
Украинскую делегацию возглавил секретарь СНБО Рустем Умеров. В нее вошли глава Офиса президента Кирилл Буданов*, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, заместитель главы ОП Сергей Кислица и представитель ГУР Вадим Скибицкий.
От США в переговорах участвовали доверенные лица Трампа: Стив Уиткофф, Джаред Кушнер и министр армии Дэн Дрисколл.
Российскую группу полностью сформировали из представителей Министерства обороны. Возглавил делегацию начальник ГРУ адмирал Игорь Костюков. Дмитрий Песков в беседе с прессой подчеркивал, что Россию в Абу-Даби представляют только военные.
Называть их мы пока не будем. Это все военные. Это рабочая группа по вопросам безопасности, это будут первые переговоры.
Дмитрий Песков
В ОАЭ также полетел представитель Владимира Путина, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Он вместе с Уиткоффом примет участие в работе российско-американской группы по экономическим вопросам.
Что в повестке переговоров России и Украины
Украинский лидер заявил, что главной темой трехсторонних переговоров будет вопрос Донбасса. Он также говорил, что встреча в Абу-Даби пройдет «на техническом уровне».
Помощник Владимира Путина Юрий Ушаков после визита американской делегации в Кремль указал на критическую важность территориального вопроса.
«В ходе этих переговоров нашего президента с американцами было вновь констатировано, что без решения территориального вопроса по согласованной в Анкоридже формуле рассчитывать на достижение долгосрочного урегулирования не стоит», — подчеркнул политик.
Ушаков добавлял, что главной темой разговора в Абу-Даби станут «вопросы безопасности». Спикер Кремля Дмитрий Песков констатировал, что важным условием урегулирования конфликта является вывод украинских войск со всей территории Донбасса.
«Есть также другие нюансы, которые остаются на повестке дня переговоров», — добавил представитель Москвы.
Тайный сигнал из-за закрытых дверей
Первая встреча делегаций в Абу-Даби прошла в «максимально закрытом» режиме. Российская пресса со ссылкой на источники писала, что стороны обсуждали буферные зоны и механизмы контроля.
Журналистов на мероприятие не пустили. Представитель Киева рассказал Associated Press, что переговоры «проходят в самых разных форматах — иногда участники отходят в сторону для отдельных дискуссий, иногда все встречаются вместе, иногда несколько групп расходятся по темам».
Зеленский в вечернем обращении рассказал, что важной темой переговоров он видит параметры завершения конфликта.
Украина на краю
Reuters отметило, что переговоры начались на фоне усиления российских ударов по критической инфраструктуре Украины. Глава крупнейшего в этой стране энергохолдинга Максим Тимченко заявил, что ситуация «приближается к катастрофе» и Киеву необходимо прекращение огня.
Украинский министр энергетики еще 22 января констатировал, что системы Украины пережили самый сложный с февраля 2022 года день.
Источник Reuters в Москве сообщил, что Кремль считает отправной точкой дискуссии «формулу Анкориджа»: по ней ВСУ уходят из Донбасса.
Чем закончились переговоры России и Украины
Источники прессы охарактеризовали встречу в Абу-Даби как рабочую и отметили, что «никто дверью не хлопает». Делегации согласились продолжить беседу в субботу, 24 января.
Владимир Зеленский, комментируя итоги первого дня, заявил, что «пока еще рано делать выводы» и нужно посмотреть, каковы будут результаты следующего раунда.
Умеров рассказал, что встреча была посвящена «параметрам завершения» конфликта и «дальнейшей логике переговорного процесса, направленного на достижение достойного и прочного мира».
Он также добавил, что 24 января к украинской делегации присоединятся начальник Генерального штаба генерал Андрей Гнатов и замначальника военной разведки генерал-лейтенант Вадим Скибицкий.
За сколько Зеленский согласится вернуть Донбасс
Инсайдер итальянской газеты Corte della Sera заявил, что для Зеленского вопрос Донбасса станет фатальным. В редакции полагают, что это будет «концом независимой Украины».
США якобы предлагают Киеву две уступки. Украине хотят предложить план государственного и частного финансирования на сумму 800 миллиардов долларов для восстановления и возрождения, инициатором которого выступил Ларри Финк, глава фонда Blackrock.
Во втором документе Киеву будут предоставлены американские гарантии безопасности в поддержку европейских войск, которые должны будут ввести войска на территорию Украины.
Зеленский должен будет уступить территорию в обмен на западные деньги и оборону.
Почему Путин сильный
Политический аналитик Сергей Маркелов в беседе с 360.ru выразил мнение, что информация о сделке «800 миллиардов долларов Зеленскому в обмен на Донбасс» недостоверна. По его мнению, реальностью это быть не может, поскольку «в современной политике все, что озвучено, сделано не будет».
«Значит, что-то озвучили, прикрывая то, о чем говорить пока нельзя», — объяснил политолог.
Главной особенностью украинского кризиса Маркелов видит то, что «никто не хочет взять на себя ответственность за финализацию этого конфликта».
Точку никто не хочет ставить, потому что сегодняшняя политика — это не политика точек, а политика подвешивания ситуации на неопределенность. Как делает Путин? Чем больше молчания со стороны Кремля, тем более управляемой ситуация видится. То есть, Путин сильный, потому что молчит.
Сергей Маркелов
Конкретика сегодня — это «капкан» для политика. Любое слово будет интерпретироваться медийным миром «от -100 до +100», поэтому официальные лица, такие как Юрий Ушаков, комментируют ночные переговоры с Кушнером максимально общими фразами, объяснил свою мысль аналитик.
Кто чертит новые границы Украины
Российскую сторону в Абу-Даби представляют военные. Маркелов полагает, что это важная деталь, поскольку сейчас процессы мирного урегулирования — только их сфера.
«Главными людьми, которые определяют дальнейшие шаги, являются военными. Ситуация на земле», — констатировал аналитик.
Маркелов полагает, что по итогам переговоров в Абу-Даби обе стороны выйдут с нейтральными заявлениями.
Составы делегации показывают, что лучше о темах в Абу-Даби миру знать минимально. Со стороны наших военных там будет приводиться какая-то конкретика. Та делегация, которую с бору по сосенке собирали, отделается общими словами. Все, что происходит сейчас, отвечает одной формуле: лучше говорить, чем не говорить. И не важно, что говорить.
Сергей Маркелов
При этом Зеленского Маркелов считает «слугой двух господ».
«Пока у Зеленского модель „слуга двух господ“. Он начинает все больше и больше понимать, кто отвечает за слова — кто субъект сегодня геополитический, а кто симулирует. <…> Трамп для него — вопрос выживания», — объяснил аналитик.
Когда капитулирует Украина
Аналитик Маркелов полагает, что важную роль в текущих переговорах играют США. Эта сторона разговаривает с Россией в определенной парадигме.
«О чем американцы напрямую разговаривают с Россией? В основе лежит одна формула. Они разговаривают о том, что нам вместе не надо делать, чтобы то, что мы хотим, мы начали делать», — объяснил специалист.
По мнению Маркелова, важные вещи напрямую сейчас не обсуждаются из-за одного нюанса.
В сегодняшнем политическом мире постановка точки — слабость. Наличие опциональности — более устойчивая и выгодная позиция <...> Единственное, что не обойти в разрешении этого конфликта — это капитуляция Украины. Этим занимаются сейчас все. А точки ставить нельзя. Побеждать в этом конфликте более слабая позиция, чем заставить противника сдаться.
Сергей Маркелов
Маркелов полагает, что сейчас Москве важно «носом тыкать Киев в его ошибки». Это, по его мнению, сейчас делает и Трамп, и Россия «на земле».
«Нужно, чтобы слабый признал слабость. <...> А Зеленский, и Евросоюз [не способны] политически», — добавил аналитик.
Встречу в Абу-Даби стороны продолжат 24 января. Трехсторонние переговоры России, Украины и США официально проводятся впервые с начала конфликта.
*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.