Зеленский рассказал о темах переговоров в Абу-Даби

На трехсторонних переговорах в Абу-Даби обсуждают параметры завершения конфликта на Украине. Об этом в своем телеграм-канале заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

«Почти каждый час мне докладывают украинские представители, они находятся сейчас в Эмиратах, там сегодня украинская, американская и российская делегации, уже был разговор… говорят про параметры завершения войны», — сообщил украинский лидер.

В столице ОАЭ проходят трехсторонние переговоры рабочих групп России, Украины и США по вопросам безопасности. В субботу пройдет второй этап консультаций.

Ранее осведомленные источники сообщили подробности переговоров: делегации обсуждают буферные зоны и различные механизмы контроля. Переговоры проходят в режиме максимальной секретности: организаторы скрыли место проведения мероприятия, а также запретили участие прессы. «Режим тишины» будет действовать как минимум на протяжении первого этапа дискуссий.