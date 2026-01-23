Первый этап переговоров России, Украины и США закончился в Абу-Даби

Первый раунд трехсторонней встречи делегаций России, Украины и США был продуктивным, переговоры продолжатся 24 января. Об этом сообщило украинское издание «Суспільне».

Трехсторонняя встреча России, Украины и США, организованная для обсуждения вариантов мирного решения конфликта, проходит в столице Объединенных Арабских Эмиратов. Первый раунд переговоров прошел в максимально закрытом режиме — организаторы сохранили в тайне место проведения мероприятия, к которому не допустили журналистов.

Ранее о темах, обсуждаемых на переговорах в столице ОАЭ, рассказал глава киевского режима Владимир Зеленский. Стороны «говорят про параметры завершения войны», отметил украинский лидер.

Со стороны России в переговорах участвуют представители Минобороны, лидером делегации стал начальник ГРУ Игорь Костюков.