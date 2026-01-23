Документы, которые будут обсуждать на переговорах в Абу-Даби, предусматривают территориальные уступки Украины в обмен на программу финансовой помощи в размере 800 миллиардов долларов, а также предоставление гарантий безопасности. Об этом сообщили источники итальянской газеты Corriere della Sera .

По данным журналистов, на первой трехсторонней встрече делегаций России, США и Украины в Абу-Даби представят четыре документа, призванные составить основу мирного соглашения. Один из них посвящен полному выходу украинских войск из Донбасса.

В качестве компенсации США предложат документ о финансовой поддержки Украины на 800 миллиардов долларов. Ее реализует глава инвестиционной компании BlackRock Ларри Финком. Еще один документ касается вопросов предоставления гарантий безопасности при участии США и поддержке европейских стран.

«По сути [президент Украины Владимир] Зеленский должен отказаться от территорий за деньги и западную защиту», — заявили в газете.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина попыталась выпросить у ЕС 1,5 триллиона долларов на 10 лет вперед. По его словам, это сравнимо со взрывом атомной бомбы.