В Абу-Даби на трехсторонней встрече обсудили буферные зоны и механизмы контроля

Буферные зоны и механизмы контроля обсуждают участники трехсторонней встречи России, США и Украины в Абу-Даби. Об этом сообщил ТАСС .

«Да, эти аспекты: буферные зоны, различные механизмы контроля, безусловно, наряду с другими важными темами, являются предметами встречи», — отметил источник агентства.

Переговоры проходят в режиме максимальной секретности. Первый раунд встреч, начавшийся вечером 23 января, получил статус «максимально закрытого». Организаторы предприняли серьезные меры безопасности: место проведения не раскрывается, а присутствие журналистов исключено полностью.

В Турции заявили, что встреча в Абу-Даби определит будущее всей Украины. Главу киевского режима обвинили в недальновидности, что и довело страну до такого плачевного состояния.