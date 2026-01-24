Умеров после переговоров с Россией и США поделился подробностями

Умеров заявил об обсуждении параметров завершения конфликта на переговорах в ОАЭ

Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров сообщил, что на переговорах в ОАЭ обсуждались параметры завершения конфликта и дальнейшая логика переговорного процесса. В публикации в своем телеграм-канале он отметил, что встреча была посвящена поиску подходов к «достойному и устойчивому миру».

«Встреча была посвящена параметрам окончания конфликта и последующей логике переговорного процесса с целью продвижения к достойному и продолжительному миру», — подчеркнул Умеров.

По его словам, диалог будет продолжен: на следующий день запланированы новые встречи, к украинской делегации присоединятся начальник Генштаба генерал Андрей Гнатов и заместитель начальника ГУР Минобороны генерал-лейтенант Вадим Скибицкий.

Умеров подчеркнул, что по итогам каждого этапа переговоров украинская сторона докладывает президенту Владимиру Зеленскому. Он также отметил, что делегация действует скоординированно в рамках задач, поставленных главой государства, и готова работать в различных форматах в зависимости от хода диалога.

Зеленский также писал, что на трехсторонних переговорах в Абу-Даби обсуждают параметры завершения конфликта на Украине.