Иностранные головорезы в Курской области. Кого ВСУ отправили в атаку на российский регион

На территории Курской области действуют не только ВСУ, но и иностранные наемники, о чем говорят многочисленные свидетельства. Как заявил, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов, операцией руководят специалисты НАТО. В банде головорезов уже заметили французов, поляков, канадцев и карателей из «Грузинского легиона»*. В материале 360.ru собрали все, что известно о солдатах, которые попали под удар российской армии под Курском.

Алаудинов в беседе с военкором Семеном Пеговым заявил, что операцией в Курской области руководят эксперты из Североатлантического альянса. Само украинское командование вряд ли смогло бы «такое сформулировать». Командир «Ахмата» считает, что противник долго и серьезно готовился к атаке. Об этом говорит огромное количество техники, часть из которой уже сожгли российские подразделения. В боях участвуют и иностранные наемники, в числе которых французы, поляки и канадцы, заявил Алаудинов. Командование ВСУ официально не заявляло о составе подразделений, зашедших в Курскую область.

«Грузинский легион»* под Курском В составе ВСУ на территорию Курской области зашли каратели «Грузинского легиона»*. Командир одной из разведгрупп Георгий Парцивания решил похвалиться этим в социальных сетях. Боевик размещает в Сети видео с передовой. Журналист и телеведущий Руслан Осташко в своем Telegram-канале опубликовал видео, где грузинские наемники позировали в лесополосе. Во втором ролике боевики вели огонь из миномета, были видны шевроны с грузинским флагом. По информации американского издания The War Zone, всего в Курскую область зашли около 120 грузинских наемников.

Интересно «Грузинский национальный легион»* создали в 2014 году при активном участии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. «Грузинский национальный легион»* создали в 2014 году при активном участии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

В легион вербовали как молодежь, так и ветеранов боевых действий в Грузии, Абхазии и Южной Осетии. В 2015 году иностранным гражданам разрешили проходить службу в ВСУ, и «Грузинский легион»* стал первым иностранным подразделением, которое вошло в состав регулярной украинской армии. К 2021 году он насчитывал около 30 человек, перед началом СВО в него удалось привлечь несколько сотен иностранцев. На данный момент, по оценкам экспертов, легион насчитывает около тысячи боевиков из более чем 30 стран.

Фото: David Tesinsky/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Военнопленный наемник рассказал РИА «Новости», что в составе «Грузинского легиона»* воюют в основном грузины, но есть также наемники из Британии, Израиля, Японии, Азербайджана и многих других стран. Некоторые из них сражаются на стороне Украины с 2014 года. Головорезов «Грузинского легиона»* готовят в Польше, рассказал активист Социалистической платформы Грузии Паата Абуладзе. Он считает, что большинство наемников в легион вербуют в Европе. Абуладзе отметил, что из-за давления Запада грузинских наемников нельзя привлечь к ответственности в Грузии, хотя законодательство это подразумевает.

Убийства с особой жестокостью Грузинские наемники участвовали в боях за Луганский аэропорт в 2014 году и под Дебальцево в 2015 году. Командир легиона Мамука Мамуашвили заявил, что его подразделение выполняло «разведывательные и диверсионные» задачи. ВСУ тогда потерпели серьезное поражение. В 2017 году грузинских наемников обстреляли из артиллерии на оборонительном рубеже Светлодарская дуга, ранения получили 11 бойцов. В «Грузинском легионе»* заявили, что артобстрел вели украинские подразделения по указанию командования ВСУ. Причиной стал конфликт между экс-президентом Петром Порошенко и Михаилом Саакашвили. Весной 2022 года в Сети появился видеоролик, в котором боевики расстреливали российских военнопленных, перерезав предварительно всем горло. Telegram-каналы распространяли шокирующее видео расправы над беспомощным человеком, лежащим в луже крови. Известно, что ролик сняли в Киевской области. Это произошло после отхода российских войск от Киева, Сум и Чернигова, который стал результатом Стамбульских переговоров.

Фото: Alberto Ruiz/Keystone Press Agency / Global Look Press

Издание The New York Times подтвердило подлинность видео. Американские журналисты установили, что россиян захватили в плен в селе Дмитровка под Киевом. Мамуашвили позже прокомментировал расправу над российскими пленными. Он заявил, что русских и «кадыровцев» в плен брать не будут. После осуждения расправы грузинский командир открестился от участников расстрела и заявил, что они не имеют отношения к «Грузинскому легиону»*.

Кто еще воюет за ВСУ в Курской области Член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев заявил, что к атаке на Курскую область приложили руку британцы. Он отметил, что среди наступающих слышна английская речь. Шхагошев пообещал болезненный стратегический ответ всем, кто принимал участие в организации нападения. Telegram-канал «Военное дело» опубликовал фотографию, предположительно, британских наемников в составе ВСУ.

Среди атаковавших Курскую область заметили также французских наемников. По свидетельству жителей Суджанского района, в селах орудуют британцы, поляки, французы и грузины. Они терроризируют и казнят мирных жителей, об этом «Аргументам и фактам» рассказали эвакуированные сельчане. Французские наемники остановили машину на выезде из села Гуево, забрали у мужчины смартфон, изучили его, а потом расстреляли человека.

Фото: Freepik

В приграничных районах Курской области заметили около 30 человек, которые общались между собой на польском языке, сообщил Telegram-канал Shot. Поляки вооружены американскими карабинами и польскими автоматами. Жители Рыльского района рассказали Readovka, как поляки заехали в их село на бронированной машине Bradley. Наемник наставил на женщину дуло автомата, когда проезжал мимо. «Он похохотал, потому что, если бы он хотел выстрелить, он бы выстрелил. Пока он проехал, я слиняла», — рассказала собеседница издания. Женщина считает, что осталась жива только потому, что головорезам было лень доводить до конца свою страшную «шутку». Другой сельчанин пожаловался, что ВСУшники и наемники хаотично расстреливали дома мирных граждан. Из домов их выгоняли поляки. Военкор Юрий Подоляка сообщил, что ВСУ ввели усиленные бригады в Курскую область, в составе которых помимо украинцев были еще поляки и грузины. Особенно бесчинствуют поляки, они казнят российских военнопленных.

В боях в Курской области на стороне ВСУ участвуют и канадские наемники, сообщил Shot. Они действуют совместно с «Грузинским легионом»*, всего их около 300 человек. По мнению издания Forbes, подразделения ВСУ и наемники в Курской области могут оказаться в котле. «Есть значительный шанс, что украинская операция обернется против ее планировщиков. Если украинские бригады опередят свою артиллерию, ПВО и логистику, они могут оказаться одни и безоружными глубоко внутри Курской области», — написало издание. * Росфинмониторинг внес военизированное формирование «Грузинский национальный легион»* в перечень террористов и экстремистов.