ТАСС: в Красногоровке при ударе по танку ликвидировали французского наемника

Приехавшего из Франции наемника ликвидировали в результате артиллерийской атаки ВС России по танку ВСУ в зоне проведения специальной операции. Об этом сообщил источник ТАСС .

По информации собеседника агентства, наемник получил смертельные ранения в ходе боевых действий в Красногоровке. Российские военные оказали раненому медицинскую помощь, но он скончался от полученных ранений.

В ночь на 9 августа ВС России уничтожили на Харьковском направлении один из ключевых командных украинских пунктов ПВО. В момент удара в нем могли находиться четыре высокопоставленных офицера Генштаба ВСУ и Нацгвардии Украины, которые, предположительно, курировали операцию в Курской области.

Ранее Минобороны обнародовало видеозапись с ликвидацией боевиков под Курском. На кадрах видно, что дрон сбросил боеприпас на военных ВСУ, после чего прогремел взрыв, сообщил RT.