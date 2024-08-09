Террористы в действии. Грузинские наемники прибыли в ВСУ ради опыта перед выборами

В составе ВСУ активно воюют боевики из так называемого «Грузинского легиона»*, на СВО они прибыли ради военного опыта. О том, где грузины планируют его применить и почему тесно взаимодействуют с украинским «Правым сектором»**, рассказал 360.ru политолог и журналист Юрий Светов.

Он пояснил, что все эти наемники, по сути, представляют собой террористический интернационал. Светов напомнил о конфликте Тбилиси с Абхазией, когда регион обрел независимость.

«Тогда на стороне грузинской власти воевали наемники с Украины, особенно из западных областей. Потом, когда начались другие конфликты на Кавказе, куда ездили на отдых пострадавшие боевики? Они отдыхали в Крыму и Львовской области. Поэтому можно сказать, что там четко налажено сотрудничество», — отметил журналист.

Также эксперт указал на отлаженное взаимодействие Грузии и ее экс-президента Михаила Саакашвили с украинским «Правым сектором»**.

«Когда к власти приходил Михаил Саакашвили со своим движением, у него была налажена работа с „Правым сектором“** с Украины. Когда на Украине был первый „майдан“, грузины поддерживали тех, кто помог Виктору Ющенко избраться. Это давнее взаимодействие и сотрудничество», — рассказал политолог.

Грузинские наемники начали активно приезжать на Украину, когда Киев начал боевые действия в Донбассе. Тогда грузины занимались обучением украинцев.

«Во время СВО грузины получают опыт на поле боя, чтобы потом применить его у себя в стране, так как осенью в Грузии пройдут парламентские выборы. Оппозиция надеется привести к власти Саакашвили. Ее представители уже готовы к организации беспорядков в стране в случае недовольства итогами голосования. Поэтому все логично и связанно — террористический интернационал в действии», — заключил Светов.

Ранее американский сайт War Zone сообщил об участии около 120 наемников из Грузии в атаке на приграничные территории Курской области.

* Запрещенная в России террористическая организация.

**«Правый сектор» — националистическая украинская организация, запрещенная в РФ.