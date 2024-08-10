Появились доказательства иностранного следа в операции ВСУ под Курском

Алаудинов рассказал о наемниках из Франции и Польши на Курском направлении

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что в операции ВСУ в Курской области участвуют иностранные наемники. Об этом он написал в своем Telegram-канале .

«Сейчас [стянутых] со всех направлений мы фиксируем, что очень много французов, много поляков, то есть иностранцев много [на Курском направлении]», — сказал он.

Ранее Алаудинов вместе с одним из отрядов «Ахмата» прибыл в Курскую область. Он отмечал, что войска Украины сконцетрировались на удары по региону и пустили на эту вылазку все свои ресурсы.

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил мнение, что хорошие результаты под Курском будут уже в ближайшее время. Он призвал подождать «два-три дня».

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США потребуют у ВСУ доклад о целях операции в Курской области. Она отметила, что страна поддерживает действия Украины, которая якобы действует в целях самообороны.