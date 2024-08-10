Российские военные уничтожили 15 наемников ВСУ на окраине Суджи

Российские военные ударом ракеты с термобарической головной частью разгромили пункт временной дислокации иностранных наемников в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«На южной окраине Суджи уничтожены 15 боевиков», — уточнили в оборонном ведомстве.

За сутки потери украинской армии составили до 175 военнослужащих и 36 единиц бронетехники.

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов отмечал, что на Курском направлении присутствуют французские и польские наемники, сообщил RT. Операцией ВСУ могут руководить из штаба НАТО.

Украинские военные напали на Курскую область утром 6 августа. На танках и бронемашинах они пытались прорваться через границу. ВС России отвечают на атаки украинских боевиков. Ранее «Известия» сообщили, что Су-30СМ и Су-35С нанесли удар по живой силе и технике ВСУ в приграничье Курской области.