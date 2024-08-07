Их привели на бойню. ВС России уничтожат всех диверсантов под Курском

Атака ВСУ на Курскую область началась утром 6 августа. Более 300 боевиков попытались прорваться через границу на танках и боевых машинах. Российские войска отодвинули противника от границы, но бои продолжаются. Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук в интервью 360.ru рассказал, что украинские боевики пытались отвлечь внимание от реальных проблем на фронте и показать, будто они на что-то способны.

«Я квалифицирую это как террористический акт Украины. Для чего они это делают? Это отвлечение внимания от тех проблем, которые они испытывают сегодня на фронте в Харьковской области, на Запорожском и Донецком направлениях», — подчеркнул военный эксперт. Под Курск перебросили элитные части спецподразделения, в том числе националистов. От них требуют как можно больше информационного шума, «побольше убить и побольше разрушить».

Дескать, Украина такая могучая держава, что она еще может атаковать приграничные территории России. Анатолий Матвийчук

Украинская армия несет колоссальные потери в людской силе и технике. Матвийчук предположил, что при поддержке беспилотниками ВСУ будут «активничать» в течение дня. «Я думаю, что к концу суток вся эта катавасия закончится разгромом и утилизацией всех этих диверсионных групп», — подчеркнул полковник в отставке. Террористическая авантюра Зеленского Владимир Зеленский находится в полузабвении, подчеркнул эксперт. Никаких информационных привилегий он не получит.

Запад уже понимает, что он неперспективный руководитель. Ему ищут замену. Сегодня Зеленский попытался вести информационный шум, чтобы показать — он вроде бы чем-то управляет. Конечно же, будет продолжение: дайте денег, дайте оружие. Но в результате разгрома [ВСУ], я думаю, что от Зеленского начнут отворачиваться даже его ближайшие союзники. Анатолий Матвийчук

Провокация украинской армии изначально была обречена на провал. Матвийчук предположил, что солдаты действуют под наркотиками, ведь по сути они добровольно идут на «массовую утилизацию».

Как животных, американцы и великобританцы ведут их на бойню к границе с Россией. Анатолий Матвийчук

Жалкая попытка держать хвост пистолетом Сейчас российские войска отбросили противника и ударили по тылам поддержки, рассказал 360.ru другой военный эксперт, полковник Михаил Тимошенко. Он отметил, что в Курскую область пыталась прорваться не группа и не рота, а целый батальон. «Могут попытаться сунуться еще раз», — предположил он. Он также уверен, что боевики любым путем попытаются отвлечь внимание общественности от проблем и попытаться мотивировать солдат якобы возможными достижениями. «Дела у них плохи. Надо мотивировать как-то своих, естественно, через средства массовой информации. Ну, а нам, так сказать, показать: у нас еще вот хвост пистолетом», — добавил он. Ранее президент Владимир Путин назвал атаку ВСУ на Курскую область масштабной провокацией. Боевики бомбят жилые дома, машины, среди пострадавших — взрослые и дети.