Украинских националистов перебросили к Белгородской области

Рогов: ВСУ перебросили к границе под Белгородом нацбатальоны «Медведи SS»

Украинские войска перебросили к границе с Белгородской областью подразделения националистических батальонов. Среди них — «Медведи SS». Информацию об этом предоставил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов, сообщило РИА «Новости» .

«Сейчас их перебросили в Харьковскую область», — заявил он.

Рогов уточнил, что националистов отправляют под Белгород с Херсонского направления.

Ночью российские силы ПВО уничтожили над Белгородской областью три беспилотника самолетного типа. Накануне вечером украинские боевики обстреляли село Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе. Пострадали двое взрослых и ребенок.

Утром 6 августа около 300 боевиков ВСУ пытались прорваться в Курскую область на танках и боевых машинах. Военные обстреливали жилые дома и автомобили. В результате ударов пострадали несколько человек, погибла 24-летняя девушка.

Экстренные службы Курской области перевели на усиленный режим работы.