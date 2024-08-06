ВС России продолжили отбивать атаки ВСУ на границе в Курской области

Смирнов: под Курском идет бои на границе, по противнику бьют артиллерия и авиаци

Фото: РИА «Новости»

Бои с украинскими военными на границе в Суджанском и Кореневском районах продолжаются. Как сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале, разбито 16 единиц техники ВСУ.

«По врагу наносит удары артиллерия и авиация», — написал он.

Российские военные и пограничники продолжают уничтожать противника.

Утром 6 августа около 300 боевиков ВСУ пытались прорваться в Курскую область на танках и боевых машинах. Военные бомбили жилые дома и авто. Пострадали около 10 человек, погибла 24-летняя девушка, она умерла по пути в больницу.

Очевидец заснял на видео обстановку под Курском. Истребители пролетели над одной из трасс, на запись попали сгоревший дотла грузовик. В регионе то и дело объявляют воздушную тревогу. Ранее в небе сбили очередную вражескую ракету. Украину предупредили об ответе на попытку прорыва.

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