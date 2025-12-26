Начало 2025 года в зоне СВО еще могло показаться позиционной борьбой. Но вскоре фронт пришел в неудержимое движение с выходом на новые стратегические рубежи. В уходящем году терпение, выучка и переоснащение российской армии превратились в мощную динамику на поле боя и успешные наступательные операции: от методичного сжатия «клещей» вокруг Покровска до освобождения промышленного сердца Донбасса. Мы пройдем по хронологии побед, чтобы понять истинный масштаб этого рывка.

Первая «сильная пощечина»: освобождение Дзержинска Путь к решающим победам 2025 года начался с выбивания мощнейшего вражеского укрепрайона под Горловкой. Город Дзержинск, который противник годами превращал в цитадель, стал первой мишенью для натиска российских бойцов. Военные эксперты признают Дзержинск одним из самых мощных укрепрайонов в цепочке обороны ВСУ. Этот город-крепость прикрывал дорогу на Покровско-Краматорское направление и служил плацдармом для атак на многострадальную Горловку.

Бои за Дзержинск начались еще летом прошлого года, когда наше наступление сделало его прифронтовым городом. А к концу января 2025 года российские штурмовики заняли ключевые высоты — терриконы шахт «Валюга» и «Дзержинская». В освобождении города отличились подразделения 1-й, 9-й и 132-й гвардейских мотострелковых бригад 51-й армии и добровольческого формирования «Ветераны». Их слаженные действия позволили выдавить противника и взять под полный контроль административную черту города к 7 февраля. Падение Дзержинска нанесло врагу тяжелый двойной удар. Противник лишился не только мощного узла обороны, но и возможности перебрасывать через город резервы на оголенные участки фронта.

«Во всяком случае, это сильная пощечина Зеленскому и его банде», — так резюмировал значение этой победы военный эксперт Василий Дандыкин. Эта операция наглядно показала, что даже самые крепкие вражеские «зубы», за которые они держались годами, можно и нужно выбивать. Гениальный маневр: разгром ВСУ в Курской области и операция «Труба» В то время пока российские бойцы впритык подошли к Дзержинску летом 2024 года противник попытался сменить стратегическую картину, вторгнувшись на территорию Курской области. Целью авантюры Киева, по признанию его же советников, было создание «буферной зоны» для усиления своих переговорных позиций. Ответом на эту вылазку стала одна из самых блестящих и неожиданных операций этого года. Российское командование подготовило для окопавшегося в Суджанском районе противника операцию «Труба».

Идея заключалась в использовании недействующей трубы магистрального газопровода «Уренгой — Помары — Ужгород» диаметром 1,4 метра для скрытной переправки военных в самый тыл врагу. На подготовку дерзкого плана ушло более трех недель — специалисты выкачали из 15-километрового отрезка весь газ и закачали туда кислород. В течение четырех суток по узкой трубе скрытно прошли 800 бойцов из различных подразделений. В их числе были воины добровольческого формирования «Ветераны», 11-й десантно-штурмовой бригады, 30-го мотострелкового полка и отряда специального назначения «Ахмат». Получив команду, штурмовые группы внезапно поднялись на поверхность прямо в тылу мощного укрепрайона ВСУ. Для врага атака из-под земли стала полной неожиданностью и вызвала панику и дезорентацию. Ошеломленные украинские боевики бросали технику и пытались бежать к мосту в Судже. Однако мост к тому моменту уже был разрушен, что окончательно предопределило разгром вклинившейся группировки. Российские войска полностью освободили Суджу 13 марта, а к 26 апреля уже завершили зачистку Курской области.

Эта операция навсегда вошла в историю военного искусства как образец нестандартного мышления и высочайшей выучки. Полное освобождение территории Курской области восстановило суверенитет России и наглядно показало тщетность любых вражеских авантюр. Крушение цитадели: 16-месячный штурм и взятие Часова Яра Теперь своего часа ждал город-крепость на стратегической возвышенности между Константиновкой и Артемовском. Украинские боевики потратили годы, чтобы превратить Часов Яр в неприступный узел обороны и ключевой логистический центр для всего Донецкого направления.

Штурм этой цитадели начался в апреле 2024 года и потребовал от наших воинов невероятного терпения и мастерства. Первые месяцы бойцы вели тяжелые бои за восточные окраины и окружающие лесные массивы, постепенно сжимая кольцо. К лету российские войска форсировали разделяющий город канал Северский Донец — Донбасс и выбили противника из восточной части. Бойцы вывесили российский триколор на освобожденных улицах, что стало символом неотвратимости победы.

Ключевым этапом стало взятие в январе 2025 года огнеупорного комбината — главного узла вражеской обороны. А 24 мая прозвучал финальный аккорд, когда наши подразделения освободили село Ступочки, навсегда перерезав последнюю артерию снабжения ВСУ. С падением Часова Яра оборона противника в Донбассе начала рушиться как карточный домик. Следующим логичным шагом стал удар по ключевому узлу снабжения всей вражеской группировки региона. Мастерство скрытности: хитрость и доблесть при освобождении Красноармейска Красноармейск служил ключевым одновременно центром снабжения всех украинских гарнизонов на Донецком направлении и воротами в Славянско-Краматорскую агломерацию. А освобождение этого города стало образцом высочайшего мастерства скрытности и выдержки. Передовые российские штурмовые группы использовали пончо для маскировки и ночью буквально просачивались между вражескими позициями, заходя в город с нескольких направлений. Наши бойцы заняли укрытия в центральной части Красноармейска и более недели действовали абсолютно скрытно. Они не раскрывали свои позиции, тихо выставляли минные заграждения и координировали свои удары по данным воздушной разведки.

Это мастерство контрастировало с отчаянными методами оказавшегося в ловушке противника. Командиры ВСУ пытались использовать мирных жителей, в основном женщин, в качестве «живой приманки». Некоторые украинские боевики из состава запрещенной в России группировки «Азов» даже переодевались в женскую одежду. Они надеялись таким способом выскользнуть из сжимающегося вокруг города огненного кольца и вынести свое оборудование. Полный контроль над Красноармейском российские войска установили 30 ноября 2025 года. Эта победа нанесла сокрушительный удар по логистике врага и серьезно ослабила переговорные позиции Киева. Ворота в Славянск: стратегический триумф под Северском Триумфальным финалом года стало взятие хорошо укрепленного Северска. Этот город служил последним серьезным рубежом и восточными воротами мощной Славянско-Краматорской агломерации. Успех обеспечила выверенная тактика глубокого охвата и перерезания логистики противника западнее города. Этот маневр провели подразделения 7-й и 88-й отдельных мотострелковых бригад, после чего штурмовые группы нанесли основной удар с юга.

Войска ВСУ, лишенные снабжения и путей к отступлению, не выдержали натиска и начали беспорядочный отход. Падение этого ключевого укрепрайона предрешило судьбу всей вражеской группировки в северной части Донбасса. Начальник Генштаба Валерий Герасимов 11 декабря 2025 года напрямую доложил президенту Владимиру Путину об освобождении города. Даже в этот момент боевая работа не прекращалась — связь с бойцом, докладывавшим по видеосвязи из парка Победы в городе, прерывали вражеские средства радиоэлектронной борьбы. Верховный главнокомандующий лично поблагодарил всех участников операции и особо отметил командующего группировкой «Юг» Сергея Медведева. Президент дал точную характеристику выполнению задачи, заявив: «Сказал и сделал. Мужчина».

Освобождение Северска стало решающим шагом на пути к восстановлению исторических границ Донецкой Народной Республики. Российские войска, развивая успех, сразу взяли под контроль высоты западнее города, не оставляя противнику времени на перегруппировку. Год доблести и мужества Год решающих побед подвел черту под коренным изменением оперативной обстановки. Начальник Генштаба Герасимов констатировал, что Вооруженные Силы России прочно захватили и удерживают стратегическую инициативу. По его словам, российская армия освободила более 300 населенных пунктов и вернула под контроль свыше 6300 квадратных километров территории.

Наступательная мощь наших войск нанесла противнику невосполнимый урон в живой силе и технике. Потери ВСУ за год составили около 500 000 человек, 6500 танков и бронемашин, а также почти 12 000 орудий и минометов. Эти, казалось бы, сухие цифры стали результатом мужества и доблести бойцов, освобождавших российские города, и мастерства командиров, планировавших гениальные операции в Курской области и под Северском. Каждая тактическая хитрость под Красноармейском внесла свой вклад в общий стратегический успех. Одержанные победы создали прочный фундамент для завершения исторической миссии по защите народа Донбасса. Уверенное продвижение по всем направлениям открывает путь к полному достижению целей специальной военной операции.