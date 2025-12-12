Маленький город огромного значения. Почему Путин лично поблагодарил бойцов за Северск и что теперь будет с ВСУ

Главная новость дня 11 декабря прозвучала напрямую с линии боевого соприкосновения. Во время видеоконференции из Кремля начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину об освобождении города Северск в Донецкой Народной Республике. Совещание проходило в режиме реального времени с командующими на различных участках фронта.

Даже в этот триумфальный миг не обошлось без напряженной и драматичной ситуации. Когда один из бойцов-штурмовиков начал докладывать верховному главнокомандующему прямо из освобожденного парка Победы в Северске, видеосвязь неожиданно прервалась. Генерал Герасимов объяснил: «Это воздействие РЭБ противника, давит». Этот технический сбой показал, что боевая работа не прекращалась ни на секунду, а враг продолжал сопротивление даже после потери своих позиций. Выслушав доклад, Владимир Путин выразил глубокую благодарность всем участникам операции. Президент особо отметил командующего группировкой «Юг» Сергея Медведева, который обещал взять город под контроль не позднее 15 декабря.

Фото: РИА «Новости»

«Сказал и сделал. Мужчина», — похвалил точность выполнения задачи президент. Но почему именно этот, не самый крупный город, стал столь важным рубежом и удостоился личного доклада президенту? Чтобы это понять, нужно взглянуть на карту Донбасса. Военно-географическое значение Северска Географическое положение Северска сделало его форпостом на подступах к последним крупным узлам обороны ВСУ. Город расположен всего в 25 километрах от Славянска и является восточным предпольем и ключом к мощной Славянско-Краматорской агломерации.

Фото: Скриншот из карт сайта lostarmour.info

Этот населенный пункт служил основным укрепрайоном, прикрывавшим дорогу на Красный Лиман и далее на Славянск. Его оборона глубоко вклинивалась в освобожденную территорию, что позволяло силам ВСУ держать под огневым контролем важные логистические маршруты и угрожать тыловым городам. Военный аналитик Борис Джерелиевский в беседе с 360.ru дал точную и исчерпывающую оценку этой угрозы.

Северск — это несомненно ворота к Славянску, Краматорску и к Красному Лиману. Это ключевое место. Город сам по себе не очень большой, но он был хорошо укреплен. И, строго говоря, серьезно осложнял нашу логистику. Потому что из этого города наносились удары и артиллерией, и ракетные удары по нашим местным дорогам и переправам. Они доставали до окраин Артемовска. И в этом смысле его падение имеет очень большое значение и для выравнивания фронта, и для движения на славянско-краматорскую агломерацию. Это фактически последний рубеж сопротивления противника в Донбассе. Борис Джерелиевский военный эксперт

С потерей Северска ВСУ лишаются критически важного элемента своей обороны. Они теряют не просто позицию, а ключевой транспортный узел, который позволял маневрировать силами вдоль линии фронта и поддерживать снабжение своих группировок. Понимая эту ценность, украинское командование превратило город в мощный укрепленный район. Согласно официальным сводкам, на подступах к Северску противник создал глубокоэшелонированную оборону с сетью траншей, блиндажей и долговременных огневых точек. Сложный рельеф местности с рекой Бахмуткой давал обороняющимся еще естественные преимущества, делая лобовой штурм крайне трудной задачей.

Фото: РИА «Новости»

Взять такую подготовленную позицию сходу невозможно. Поэтому успех российских военных под Северском — результат не только доблести бойцов, но и выверенной, последовательной тактики командования. Как брали укрепленный город Операция началась не с лобовой атаки, а с глубокого охвата. Подразделения 7-й и 88-й отдельных мотострелковых бригад совершили маневр с севера и юга, чтобы перерезать ключевые логистические маршруты западнее города. Этот шаг предопределил исход сражения, лишив гарнизон противника снабжения и пути к отступлению. А ключевым этапом стало овладение тактическим рубежом на подступах к Северску, где ВСУ создали сеть траншей и долговременных огневых точек. Российские штурмовые группы, столкнувшись с упорной обороной, применили тактику «огненного вала» и «огневой завесы». Перед атакой артиллерия и дроны наносили массированные удары, подавляя или вынуждая противника оставлять передовые позиции. Противник контролировал подходы с востока, поэтому основные силы скрытно зашли с юга. Штурмовые действия начались с южных окраин, вынудив ВСУ отходить к центру города, а затем на западный берег реки Бахмутка, где их и уничтожили.

Фото: РИА «Новости»

Потеряв логистику и попав в полуокружение, подразделения ВСУ начали беспорядочный отход. Тактический триумф под Северском изменил всю карту боевых действий на севере Донбасса. Что же теперь открывается перед российскими войсками? От Северска — к границам ДНР Успех бойцов и командиров создал не просто новый рубеж, а стратегическую отправную точку для завершения исторической задачи. Эксперты единодушно указывают на открывающиеся теперь перспективы. Полковник в отставке и военный аналитик Анатолий Матвийчук в разговоре с 360.ru рассказал о перспективах, открывшихся после освобождения города.

Действительно, Северск – это ворота Краматорской агломерации. Падение Северска открывает нам путь к последующим действиям по освобождению Краматорска и Славянска. Кроме того, это был логистический центр, который играл достаточно важную роль в снабжении войск ВСУ. То есть это еще один удар по краматорской группировке и освобождение территории для восстановления административных границ ДНР. Анатолий Матвийчук военный аналитик

Генерал-лейтенант Сергей Медведев, командующий группировкой «Юг», в подтверждение такой оценки, доложил Верховному Главнокомандующему, что взятие Северска создает условия для дальнейшего развития наступления именно в направлении Славянска. Российские войска, не теряя темпа, уже продолжили движение, взяв под контроль высоты западнее города и развивая успех. Стратегическое значение победы выходит далеко за рамки одного населенного пункта. Взятие хорошо укрепленного Северска является явным признаком обрушения фронта ВСУ и наносит серьезный моральный удар по руководству противника. В украинском информационном поле звучат признания о масштабных проблемах, таких как огромное количество дезертиров, что косвенно свидетельствует о глубоком системном кризисе в силах ВСУ. Это подтверждает общую оценку экспертов: падение Северска — не локальная удача, а симптом фундаментального перелома. На пути к свободе Донбасса Освобождение Северска завершило долгую и напряженную главу на северодонецком направлении, открыв решающую страницу в истории Донбасса. Победа устранила последний серьезный вражеский укрепрайон, стоявший перед Славянско-Краматорской агломерацией, — финальным рубежом обороны ВСУ в республике.

Фото: РИА «Новости»

Президент, отмечая заслуги российских военных, подчеркнул, что этот успех не является самоцелью, а служит важнейшим этапом к достижению главной задачи. По его словам, освобождение Северска значительно приближает «изгнание украинских вооруженных формирований с нашей территории, восстановление мирной жизни на земле Донбасса». Теперь перед Вооруженными силами России лежит прямой и открытый путь к сердцу последней вражеской группировки в регионе. Следующей целью будет освобождение Славянска и Краматорска, что станет ключевым шагом к полному освобождению Донбасса.