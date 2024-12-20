Сегодня 13:54 Групповые удары, сдача ВСУ в плен и продвижение ВС России. Главное об СВО за неделю Минобороны: ВС России нанесли 24 групповых удара по объектам ВСУ за неделю 0 0 0 Спецоперация

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В течение недели российские военные нанесли 24 групповых удара по ВСУ, в плен сдались 59 украинских военнослужащих. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«На линии боевого соприкосновения в течение недели сдались в плен 59 украинских военнослужащих», — заявили в ведомстве. В Минобороны отметили, что с 14 по 20 декабря ВС России нанесли 24 групповых удара беспилотниками и высокоточным оружием по объектам энергетики, инфраструктуре военных аэродромов, пунктам временной дислокации иностранных наемников и подразделений украинских вооруженных формирований, а также по местам сборки и хранения БПЛА.

Подразделения группировки войск «Север» на территории Курской области поразили технику и живую силу двух танковых, семи механизированных, двух штурмовых батальонов, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и пяти бригад территориальной обороны ВСУ. В боях на Харьковском направлении ВС России нанесли поражение подразделениям мотопехотной, механизированной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, пограничного отряда погранслужбы и двух бригад теробороны Украины. Всего за неделю ВСУ лишились в зоне действия «Севера» свыше 2675 военнослужащих, 73 боевых бронированных машин, девяти танков, 26 орудий полевой артиллерии и двух пусковых установок реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства.

Продвижение бойцов «Юга» и «Запада» Бойцы группы войск «Запад» также улучшили положение по переднему краю, отразили 18 контратак штурмовых групп ВСУ и нанесли огневое поражение противнику. ВСУ потеряли более 3610 военнослужащих, две боевые машины пехоты, два танка, шесть бронетранспортеров, четыре другие боевые бронированные машины, 57 орудий полевой артиллерии, 34 автомобиля, четыре станции контрбатарейной и радиоэлектронной борьбы, а также шесть складов с боеприпасами. «Подразделения „Юг“ за неделю освободили населенные пункты Анновка, Елизаветовка, Трудовое, Веселый Гай и Успеновка Донецкой Народной Республики», — заявили в пресс-службе. В зоне действия группировки ВСУ потеряли свыше 2365 военнослужащих, пять бронетранспортеров, танк, в том числе Stryker, три М113 производства США, 17 орудий полевой артиллерии, 12 других боевых бронированных машин, 20 автомобилей, пять складов с боеприпасами, четыре станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

Зоны ответственности «Центра», «Востока» и «Днепра» Бойцы «Центра» за неделю освободили населенные пункты Пушкино, Новопустынка и Старые Терны Донецкой Народной Республики. В противостоянии с ними противник потерял более 2945 военнослужащих, два танка, 15 боевых бронированных машин, в том числе три боевые машины пехоты Bradley, два бронетранспортера М113 производства США, 23 автомобиля и 43 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенные пункты Новый Комар и Зеленовка Донецкой Народной Республики. В ходе боев противник потерял до 1215 военнослужащих, два танка, в том числе Leopard производства ФРГ, две боевые машины пехоты, 22 автомобиля, 11 других боевых бронированных машин и 20 орудий полевой артиллерии, из них шесть самоходных артиллерийских установок и гаубиц калибра 155 миллиметров натовского производства. «Подразделения группировки войск „Днепр“ за неделю уничтожили до 440 националистов, 20 автомобилей и 16 орудий полевой артиллерии, в том числе три 155-миллиметровые гаубицы М777 производства США», — добавили в Минобороны. Кроме того, силы ПВО сбили 519 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, три крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow, шесть оперативно-тактических ракет ATACMS, четыре управляемые авиационные бомбы Hammer, управляемую ракету большой дальности «Нептун» и 18 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.