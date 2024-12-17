Минобороны: ВС России за сутки ударили по 13 бригадам ВСУ в Курской области

В течение прошлых суток российские войска нанесли удары по 13 бригадам украинской армии на территории Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Бои прошли в районах населенных пунктов Свердликово, Погребки, Новоивановка, Марьевка, Мартыновка, Леонидово, Гуево, Дарьино, Николаево-Дарьино, Нижний Клин, Малая Локня, Старая Сорочина, Новая Сорочина и Русское Поречное.

Потери ВСУ за сутки составили до 260 боевиков. Также они лишились пусковой установки реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 производства Хорватии. Всего после вторжения в российский регион националисты лишились более 41 660 бойцов.

Ранее Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Анновка в Донецкой Народной Республике. В зачистке села преуспели военнослужащие группировки войск «Юг», отмечали в ведомстве.