Более 35 украинских БПЛА сбили над территорией России за ночь

В течение прошедшей ночи дежурные средства противовоздушной обороны сбили 36 украинских беспилотных летательных аппаратов в небе над территорией России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что 16 БПЛА сбили над территорией Краснодарского края, 14 — над акваторией Черного моря, пять — над Брянской областью и один — над Белгородской областью.

Ранее крупный пожар потушили в Тамбовской области после атаки БПЛА. По данным местного управления МЧС, возгорание произошло на территории порядка 105 квадратных метров. Где именно начался пожар, в МЧС не уточнили. В результате крупного возгорания никто не пострадал. Разрушений нет.

Днем ранее, 19 декабря, Минобороны рапортовало об уничтожении сразу 84 украинских дронов в небе над семью регионами России. Наибольшее число пришлось на Ростовскую область — 36.